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Волинський медзаклад отримав новий автомобіль

Волинський медзаклад отримав новий автомобіль
Для КП «Володимир-Волинський ЦПМД» придбали новий службовий автотранспорт відповідної комплектації – автомобіль Fiat Fiorino Combi.

Про це повідомляє пресслжуба мерії Володимира.

Авто придбане комунальним підприємством за кошти, отримані за надання медичних послуг населенню від НСЗУ. Воно слугуватиме для перевезення медичного персоналу, лікарських засобів та медичного обладнання. Вартість машини становить 377 тисяч гривень.

За словами генерального директора ЦПМД Катерини Чубок, лікарям доводиться часто вирушати на виїзди, тому додатковий автомобіль був потрібний давно.

Авто буде у користуванні сімейних лікарів, спеціалістів, які працюють у ЦПМД. Новий автомобіль стане порятунком для мешканців, що потребують постійної уваги медиків.

Забезпечення службовим автотранспортом – це один із основних кроків розвитку первинної медичної допомоги. Нове авто значно полегшить та покращить роботу медиків.. Оперативність та комфорт мають стати звичними речами для медицини на місцях, переконані в комунальному підприємстві.


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Теги: Володимир, ЦПМД, новий автомобіль
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