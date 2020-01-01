Під Луцьком легковик злетів у кювет
Сьогодні, 19:49
Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі між Луцьком і Гіркою Полонкою.
Аварія за участі двох автомобілів трапилася близько 19.00 сьогодні, 18 серпня, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, учасники автотрощі – водії автомобілів Volkswagen Caddy та ВАЗ-2109.
Від удару ВАЗ знесло в кювет. Натомість у мінівена – механічні ушкодження лівого боку.
Інформації про постраждалих поки немає.
Деталі – згодом.
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Аварія за участі двох автомобілів трапилася близько 19.00 сьогодні, 18 серпня, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, учасники автотрощі – водії автомобілів Volkswagen Caddy та ВАЗ-2109.
Від удару ВАЗ знесло в кювет. Натомість у мінівена – механічні ушкодження лівого боку.
Інформації про постраждалих поки немає.
Деталі – згодом.
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