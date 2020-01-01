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Під Луцьком легковик злетів у кювет

Під Луцьком легковик злетів у кювет
Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі між Луцьком і Гіркою Полонкою.

Аварія за участі двох автомобілів трапилася близько 19.00 сьогодні, 18 серпня, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, учасники автотрощі – водії автомобілів Volkswagen Caddy та ВАЗ-2109.

Від удару ВАЗ знесло в кювет. Натомість у мінівена – механічні ушкодження лівого боку.

Інформації про постраждалих поки немає.

Деталі – згодом.

Під Луцьком легковик злетів у кювет

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Теги: Гірка Полонка, аварія, два авто
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