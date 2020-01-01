Під Луцьком легковик злетів у кювет





Аварія за участі двох автомобілів трапилася близько 19.00 сьогодні, 18 серпня, про це



За їхніми словами, учасники автотрощі – водії автомобілів Volkswagen Caddy та ВАЗ-2109.



Від удару ВАЗ знесло в кювет. Натомість у мінівена – механічні ушкодження лівого боку.



Інформації про постраждалих поки немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі між Луцьком і Гіркою Полонкою.Аварія за участі двох автомобілів трапилася близько 19.00 сьогодні, 18 серпня, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, учасники автотрощі – водії автомобілів Volkswagen Caddy та ВАЗ-2109.Від удару ВАЗ знесло в кювет. Натомість у мінівена – механічні ушкодження лівого боку.Інформації про постраждалих поки немає.Деталі – згодом.

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