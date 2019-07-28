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Волинська громада взяла на баланс районну лікарню

Волинська громада взяла на баланс районну лікарню
Ківерцівську районну лікарню передадуть до об’єднаної територіальної громади. Таке рішення у вівторок, 18 серпня, ухвалили депутати на позачерговій сесії районної ради.

Про це розповіла Суспільному депутатка Ківерцівської райради Наталія Чегирин.

"У зв'язку з реформою Ківерцівського району, як такого, не буде, він увійде в межі Луцького району. Ківерцівська громада хоче мати лікарню на своєму балансі", - каже медична директорка Ківерцівської райлікарні Наталія Круцько.

Коли стартувала медична реформа у Ківерцівській райлікарні відділення не закривали, а об’єднували, - розповідає Наталія Круцько. За її словами, об’єднали травматологічне відділення з хірургічним, терапевтичне з дитячим. Зараз у лікарні працює 350 людей, 6 відділень та поліклініка.

На сесії Ківерцівської районної ради вирішували питання про передання лікарні на баланс ОТГ. Рішення підтримав 21 депутат. Депутатка Тамара Чигрин каже, що, ліквідація Ківерцівського району після місцевих виборів 25 жовтня могла б загрожувати існуванню лікарні. Медична директорка закладу Наталія Круцько каже, що медперсонал теж підтримує таке рішення депутатів.

В яку суму громаді обійдеться утримання лікувального закладу - не рахували, - каже Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов. З його слів, з місцевого бюджету готові оплачувати комунальні послуги. Медичні послуги оплачуватиме Національна служба здоров’я.


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Теги: Ківерці, лікарня, громада, баланс
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