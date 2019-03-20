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У громаді поблизу Луцька активно готуються до нового навчального року. ФОТО

У громаді поблизу Луцька активно готуються до нового навчального року. ФОТО
В освітніх закладах Підгайцівської громади тривають роботи з підготовки приміщень до нового навчального року.

Про це інформують на сайті громади.

Зокрема, за кошти сільського бюджету відремонтували систему опалення в школі села Лище.

Водопровідну мережу відремонтували в Лищенському та Підгайцівському дитсадках, у навчально-виховному комплексі села Підгайці.

У Підгайцівському НВК також здійснили ремонт каналізаційної мережі. На стадії завершення тут – встановлення пожежної сигналізації. До нового опалювального сезону запланували відремонтувати систему опалення.

Після косметичних та поточних ремонтів оновленими зустрінуть своїх вихованців класи, коридори, актові зали, групи, ігрові майданчики наших закладів загальної середньої освіти та дитячих садків.

Закупівлю будівельних матеріалів для ремонтні роботи профінансували з бюджету Підгайцівської ОТГ.




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Теги: Підгайцівська громада, ремонт, школа, дитсадок, навчальний рік
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