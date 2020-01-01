19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналіст Тетяна Грішина (на фото).
Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Станіслава Ольшевського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!
День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 року щорічно 19 серпня.
Цього ж дня православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. У цей день, за традицією, в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики, перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.
У Луцьку цього дня у 1977 році відкрили пам’ятник Лесі Українці перед будівлею Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка на Театральному майдані.
19 серпня 2009 року відкрили меморіальну дошку Народному Рухові України на Вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку.
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Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Станіслава Ольшевського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!
День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 року щорічно 19 серпня.
Цього ж дня православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. У цей день, за традицією, в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики, перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.
У Луцьку цього дня у 1977 році відкрили пам’ятник Лесі Українці перед будівлею Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка на Театральному майдані.
19 серпня 2009 року відкрили меморіальну дошку Народному Рухові України на Вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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