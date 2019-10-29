КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО





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Інцидент трапився близько 16:30 у вівторок, 18 серпня, біля РЦ "Промінь" на проспекті Василя Мойсея. Не розминулися КамАЗ та Lada.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика.Про це повідомляє "Волинь.Правда" Інцидент трапився близько 16:30 у вівторок, 18 серпня, біля РЦ "Промінь" на проспекті Василя Мойсея. Не розминулися КамАЗ та Lada.Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

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