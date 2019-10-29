КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 22:41
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика.
Про це повідомляє "Волинь.Правда".
Інцидент трапився близько 16:30 у вівторок, 18 серпня, біля РЦ "Промінь" на проспекті Василя Мойсея. Не розминулися КамАЗ та Lada.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
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Про це повідомляє "Волинь.Правда".
Інцидент трапився близько 16:30 у вівторок, 18 серпня, біля РЦ "Промінь" на проспекті Василя Мойсея. Не розминулися КамАЗ та Lada.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
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