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КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО

КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика.

Про це повідомляє "Волинь.Правда".

Інцидент трапився близько 16:30 у вівторок, 18 серпня, біля РЦ "Промінь" на проспекті Василя Мойсея. Не розминулися КамАЗ та Lada.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО
КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО
КамАЗ і Lada не поділили дорогу на проспекті в Луцьку. ФОТО

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Теги: аварія, КамАЗ, проспект Василя Мойсея
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