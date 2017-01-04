Поліція шукає водіїв, які у Луцьку загубили номерні знаки. ФОТО
Сьогодні, 21:54
До патрульної поліції після зливи потрапили декілька номерних знаків. Відтак, поліцейські просять водіїв, які загубили номерні знаки, звернутись в управління.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області у facebook.
«Шановні водії, перегляньте їх. Можливо, серед них ви знайдете свій», - йдеться в дописі.
Власники державних номерних знаків можуть забрати їх за адресою: управління патрульної поліції у Волинській області, вулиця Залізнична, 15 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області у facebook.
«Шановні водії, перегляньте їх. Можливо, серед них ви знайдете свій», - йдеться в дописі.
Власники державних номерних знаків можуть забрати їх за адресою: управління патрульної поліції у Волинській області, вулиця Залізнична, 15 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.
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