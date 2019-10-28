Ремонт фасаду, покрівлі та заміна вікон: у Луцьку комплексно термомодернізують школу. ФОТО





Про це інформують на сайті



Окрім того, провели масштабну реконструкцію системи природного освітлення за допомогою сучасних зенітних ліхтарів, що мають систему автоматичного регулювання, залежно від погодніх умов.



“У школі №24 було багато нюансів, що не зустрічались у інших школах Луцька, проте підійшли до виконання проєктних робіт надзвичайно скрупульозно, тож сподіваємося, що й результат буде відмінним”, - зазначив перший заступник міського голови Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 - технологічний ліцей" проводять масштабні роботи із термомодернізації: утеплення фасаду, покрівлі, цоколю, заміну вікон, дверей на енергозберігаючі.Про це інформують на сайті Луцької міської ради Окрім того, провели масштабну реконструкцію системи природного освітлення за допомогою сучасних зенітних ліхтарів, що мають систему автоматичного регулювання, залежно від погодніх умов.“У школі №24 було багато нюансів, що не зустрічались у інших школах Луцька, проте підійшли до виконання проєктних робіт надзвичайно скрупульозно, тож сподіваємося, що й результат буде відмінним”, - зазначив перший заступник міського голови

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