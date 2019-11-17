На реконструкцію волинських лікарень виділили 56 мільйонів гривень





Про це інформують на сайті



Запропоновані зміни обумовлені прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах», яким обласному бюджету виділено 56 млн грн відповідної субвенції з державного бюджету.



Так, 9 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконструкцію хірургічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту 22 870,815 тис.гривень.



Окрім того, 6 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконстукцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп’ютерної томографії Комунального некомерційного підприємства «Камінь-Каширська центральна районна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту - 6 934,616 тис. гривень.



Окрім того окремим місцевим бюджетам виділять трансферти на загальну суму 40 млн гривень, а зокрема:



- 6 млн 500 тис. грн передадуть Любомльському районному бюджету - на реконструкцію частини приміщень будівлі Комунального некомерційного підприємства «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» під приймальне відділення;

- 8 млн гривень- Ратнівському районному бюджету - на реконструкцію приймального відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційого підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня»;

- 8 млн гривень - бюджету міста Ковеля на реконструкцію приймального відділення ЦРЛ Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання;

- 8 млн гривень - бюджету міста Нововолинська на реконструкцію приміщень першого поверху хірургічно- травматологічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»;

- 9 млн 500 тисяч гривень - бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади на реконструкцію основного (лікувального) корпусу комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики депутати Волинської обласної ради погодили розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах на 2020 рік.Про це інформують на сайті Волинської обласної ради Запропоновані зміни обумовлені прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах», яким обласному бюджету виділено 56 млн грн відповідної субвенції з державного бюджету.Так, 9 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконструкцію хірургічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту 22 870,815 тис.гривень.Окрім того, 6 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконстукцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп’ютерної томографії Комунального некомерційного підприємства «Камінь-Каширська центральна районна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту - 6 934,616 тис. гривень.Окрім того окремим місцевим бюджетам виділять трансферти на загальну суму 40 млн гривень, а зокрема:- 6 млн 500 тис. грн передадуть Любомльському районному бюджету - на реконструкцію частини приміщень будівлі Комунального некомерційного підприємства «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» під приймальне відділення;- 8 млн гривень- Ратнівському районному бюджету - на реконструкцію приймального відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційого підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня»;- 8 млн гривень - бюджету міста Ковеля на реконструкцію приймального відділення ЦРЛ Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання;- 8 млн гривень - бюджету міста Нововолинська на реконструкцію приміщень першого поверху хірургічно- травматологічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»;- 9 млн 500 тисяч гривень - бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади на реконструкцію основного (лікувального) корпусу комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію