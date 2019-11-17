На реконструкцію волинських лікарень виділили 56 мільйонів гривень
Сьогодні, 03:25
На засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики депутати Волинської обласної ради погодили розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах на 2020 рік.
Про це інформують на сайті Волинської обласної ради.
Запропоновані зміни обумовлені прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах», яким обласному бюджету виділено 56 млн грн відповідної субвенції з державного бюджету.
Так, 9 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконструкцію хірургічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту 22 870,815 тис.гривень.
Окрім того, 6 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконстукцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп’ютерної томографії Комунального некомерційного підприємства «Камінь-Каширська центральна районна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту - 6 934,616 тис. гривень.
Окрім того окремим місцевим бюджетам виділять трансферти на загальну суму 40 млн гривень, а зокрема:
- 6 млн 500 тис. грн передадуть Любомльському районному бюджету - на реконструкцію частини приміщень будівлі Комунального некомерційного підприємства «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» під приймальне відділення;
- 8 млн гривень- Ратнівському районному бюджету - на реконструкцію приймального відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційого підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня»;
- 8 млн гривень - бюджету міста Ковеля на реконструкцію приймального відділення ЦРЛ Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання;
- 8 млн гривень - бюджету міста Нововолинська на реконструкцію приміщень першого поверху хірургічно- травматологічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»;
- 9 млн 500 тисяч гривень - бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади на реконструкцію основного (лікувального) корпусу комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня».
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Про це інформують на сайті Волинської обласної ради.
Запропоновані зміни обумовлені прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах», яким обласному бюджету виділено 56 млн грн відповідної субвенції з державного бюджету.
Так, 9 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконструкцію хірургічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту 22 870,815 тис.гривень.
Окрім того, 6 млн 500 тисяч гривень спрямують на реконстукцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп’ютерної томографії Комунального некомерційного підприємства «Камінь-Каширська центральна районна лікарня». Загальна кошторисна вартість цього проєкту - 6 934,616 тис. гривень.
Окрім того окремим місцевим бюджетам виділять трансферти на загальну суму 40 млн гривень, а зокрема:
- 6 млн 500 тис. грн передадуть Любомльському районному бюджету - на реконструкцію частини приміщень будівлі Комунального некомерційного підприємства «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» під приймальне відділення;
- 8 млн гривень- Ратнівському районному бюджету - на реконструкцію приймального відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційого підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня»;
- 8 млн гривень - бюджету міста Ковеля на реконструкцію приймального відділення ЦРЛ Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання;
- 8 млн гривень - бюджету міста Нововолинська на реконструкцію приміщень першого поверху хірургічно- травматологічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»;
- 9 млн 500 тисяч гривень - бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади на реконструкцію основного (лікувального) корпусу комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня».
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