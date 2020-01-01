Волинянина через суд зобов'язали повернути майже 13 тисяч гривень субсидії





Повідомляє



В жовтні 2019 року під час перевірки справ отримувачів усіх видів державних соціальних допомог та житлових субсидій виявили, що чоловік отримує пенсію, яка призначена, згідно із законодавством Латвійської Республіки, про що він не зазначив у жодній з поданих декларацій про доходи за період з 1 жовтня 2015 р. по 30 вересня 2019 р.



Рішенням комісії з питань призначення різних видів соціальних допомог і житлових субсидій ковельчанину припинили надавати субсидії та встановили загальну суму переплати в розмірі 12 497,80 грн.



Відповідач свій відзив на позов не подавав і на судове засідання не з’явився.



Ковельський міськрайонний суд позов задовольнив повністю. Чоловік має сплатити управлінню соцзахисту вищевказану суму та судові витрати у справі в сумі 2102 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради звернулося із судовим позовом до 54-річного мешканця міста, вимагаючи повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями.Повідомляє Ковель медіа В жовтні 2019 року під час перевірки справ отримувачів усіх видів державних соціальних допомог та житлових субсидій виявили, що чоловік отримує пенсію, яка призначена, згідно із законодавством Латвійської Республіки, про що він не зазначив у жодній з поданих декларацій про доходи за період з 1 жовтня 2015 р. по 30 вересня 2019 р.Рішенням комісії з питань призначення різних видів соціальних допомог і житлових субсидій ковельчанину припинили надавати субсидії та встановили загальну суму переплати в розмірі 12 497,80 грн.Відповідач свій відзив на позов не подавав і на судове засідання не з’явився.Ковельський міськрайонний суд позов задовольнив повністю. Чоловік має сплатити управлінню соцзахисту вищевказану суму та судові витрати у справі в сумі 2102 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію