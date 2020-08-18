У дитячому таборі на Дніпропетровщині втопився 7-річний хлопчик
Сьогодні, 05:23
Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині трагічно загинув 7-річний хлопчик: його тіло знайшли в озері на території дитячого табору.
Жахливий інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі, пишуть Факти.
Розбита горем матір-одиначка розповіла, що відправила сина до табору з оздоровчою метою.
Із такою пропозицією до жінки звернувся місцевий благодійний фонд.
Матір також повідомила, що на бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.
Тим часом керівник благодійного фонду від коментарів утримався, а поліція розслідуватиме загибель дитини як нещасний випадок.
Якщо з’ясують нові обставини справи, організаторам наметового дитячого табору може загрожувати до 5 років ув’язнення.
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Жахливий інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі, пишуть Факти.
Розбита горем матір-одиначка розповіла, що відправила сина до табору з оздоровчою метою.
Із такою пропозицією до жінки звернувся місцевий благодійний фонд.
Матір також повідомила, що на бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.
Тим часом керівник благодійного фонду від коментарів утримався, а поліція розслідуватиме загибель дитини як нещасний випадок.
Якщо з’ясують нові обставини справи, організаторам наметового дитячого табору може загрожувати до 5 років ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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