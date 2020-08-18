У дитячому таборі на Дніпропетровщині втопився 7-річний хлопчик





Жахливий інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі, пишуть



Розбита горем матір-одиначка розповіла, що відправила сина до табору з оздоровчою метою.



Із такою пропозицією до жінки звернувся місцевий благодійний фонд.



Матір також повідомила, що на бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.



Тим часом керівник благодійного фонду від коментарів утримався, а поліція розслідуватиме загибель дитини як нещасний випадок.



Якщо з’ясують нові обставини справи, організаторам наметового дитячого табору може загрожувати до 5 років ув’язнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині трагічно загинув 7-річний хлопчик: його тіло знайшли в озері на території дитячого табору.Жахливий інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі, пишуть Факти Розбита горем матір-одиначка розповіла, що відправила сина до табору з оздоровчою метою.Із такою пропозицією до жінки звернувся місцевий благодійний фонд.Матір також повідомила, що на бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.Тим часом керівник благодійного фонду від коментарів утримався, а поліція розслідуватиме загибель дитини як нещасний випадок.Якщо з’ясують нові обставини справи, організаторам наметового дитячого табору може загрожувати до 5 років ув’язнення.

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