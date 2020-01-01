В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів
Сьогодні, 02:04
Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада.
Обласні управління освіти і науки вже отримали відповідний лист від Міносвіти. Про це інформують на сайті Міністерства освіти.
Ще однією новацією цьогорічної вступної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно.
Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:
- заяву;
- копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;
- шість фотокарток 3х4;
- медичну довідку;
- документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).
Загалом у 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця.
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Обласні управління освіти і науки вже отримали відповідний лист від Міносвіти. Про це інформують на сайті Міністерства освіти.
Ще однією новацією цьогорічної вступної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно.
Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:
- заяву;
- копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;
- шість фотокарток 3х4;
- медичну довідку;
- документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).
Загалом у 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця.
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