В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів





Обласні управління освіти і науки вже отримали відповідний лист від Міносвіти. Про це інформують на сайті



Ще однією новацією цьогорічної вступної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно.



Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:



- заяву;

- копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;

- шість фотокарток 3х4;

- медичну довідку;

- документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).



Загалом у 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця.

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