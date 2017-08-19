19 серпня – Яблучний Спас: що треба святити і що не можна робити в це свято

У середу, 19 серпня, віряни святкують Яблучний Спас, або як ще називають це свято Преображення Господнє.За звичаєм, на Яблучний Спас освячують яблука, груші, виноград, сливи, мед. Також можна святити жмут колосся жита і пшениці, таким чином прославляючи різноманітне багатство природи, - пише 24 канал.У народі є така приказка: "Яблучний Спас – пішло літо від нас". Саме після другого Спасу можна вже відчути перший подих осені, свіже прохолодне повітря, а подекуди й пожовкле листя.У давнину вважалося, що у цей день не можна їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Також на Яблучний спас не можна робити ніяких робіт по дому, зокрема, шити. Українська приказка говорить: хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.Існує заборона їсти яблука до початку Спаса жінкам, які втратили дітей. За повір'ям, якщо батьки не їли яблук до Спаса, то дітям на небесах роздадуть гостинці в цей день.На Яблучного Спаса заборонено купатися у водоймах. Також в цей період триває Успенський піст, тож варто обмежити вживання їжі тваринного походження. Відмовтеся від м'ясних та молочних продуктів, жирної їжі та алкоголю. 19 серпня – це єдиний день, коли дозволено в їжу вживати рибу та морепродукти.За прикметами, цього дня не можна вбивати комах і проганяти їх, адже вважається, що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік людину буде супроводжувати удача.На Яблучний Спас заведено запікати яблука, пекти пироги і млинці з яблуками. З яблук також можна приготувати компот і варення.З давніх-давен вважалося, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток. Також на свято варто збирати урожай, адже за народною традицією, урожай, що залишився після Спаса, вже не принесе користі здоров’ю.Яблучний Спас називають днем зустрічі осені і перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 19 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон. Якщо день сонячний і безхмарний, то осінь буде сухою, а якщо дощовий, то варто чекати осінь мокру. А ось ясний день віщує морозну зиму з хуртовинами.Крім того, заведено вважати, що після 19 серпня ночі стають набагато холоднішими.