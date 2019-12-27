На Волині напали на будинок підприємця: підозрюваних затримали

Місяць тому скоїли розбійний напад на приватну оселю підприємця з Любешівщини. Учора, 18 серпня, двох підозрюваних у цьому злочині затримали, їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що уночі 16 липня двоє невідомих осіб проникли в будинок мешканця смт. Любешів, зв’язали власника скотчем, завдали йому удар по голові та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, і фізичною силою, заволоділи грошима та ювелірними виробами. Також зловмисники погрожували і батькові потерпілого, який був разом з ним.Застосувавши насильство, особи відкрито заволоділи кількома тисячами гривень, мобільним телефоном та ювелірними виробами, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди на суму понад 70 тис. гривень.На місце злочину одразу прибув особовий склад поліції Любешівщини та працівники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області. За цим фактом поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.3 ст.187 Кримінального Кодексу України.Працівники поліції призначили ряд необхідних експертиз, ретельно оглянули відео з наявних камер спостереження, опитали можливих очевидців та провели ряд інших необхідних оперативно-розшукових заходів.«В поле зору поліції потрапило двоє місцевих мешканців, один з яких уже мав проблеми з законом. У ніч з 17 на 18 серпня слідчі з оперативниками провели реалізацію зібраних матеріалів та затримали цих двох чоловіків. Речові докази вилучили, а це зброя, якою погрожували потерпілим, викрутка, якою відтискали вікно, та інше. Вони уже дали визнавальні покази. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - прокоментував начальник ГУНП у Волинській областіЗатриманими є місцеві мешканці: 21-річний уже був раніше судимий за крадіжку і грабіж, іншому 19 років.За вчинення розбою, поєднаного з проникненням у житло, їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.