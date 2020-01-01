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В селі під Луцьком горів будинок

В селі під Луцьком горів будинок
Вранці 18 серпня сталося загорання дерев’яного будинка на вулиці Лісовій, що в селі Гаразджа Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

За викликом прибули рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини (2 автомобіля) У ДСНС України у Волинській області. Пожежу локалізували о 05:30, а ліквідували 05:50. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Окрім того, інформують, що 18 серпня о 17:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарського будинку з піноблоків на вул. Ветеранів що в селі Журавники Горохівського району. За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Мар’янівна та рятувальники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області. Пожежу локалізували о 17:47, а ліквідували о 18:00. Травмованих та загиблих немає.

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, Гаразджа
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