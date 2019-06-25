На Волині 18-річний хлопець звів рахунки з життям





Про це Інформаційному агентству



Трагедія сталася вчора, 18 серпня, близько 11 години. Як стало відомо, 18-річний хлопець покінчив життя самогубством через повішення. Тіло молодика виявили на дереві, яке знаходиться за місцем проживання померлого.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Затурці Локачинського району хлопець покінчив життя самогубством.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія сталася вчора, 18 серпня, близько 11 години. Як стало відомо, 18-річний хлопець покінчив життя самогубством через повішення. Тіло молодика виявили на дереві, яке знаходиться за місцем проживання померлого.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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