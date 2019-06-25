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На Волині 18-річний хлопець звів рахунки з життям

На Волині 18-річний хлопець звів рахунки з життям
У селі Затурці Локачинського району хлопець покінчив життя самогубством.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася вчора, 18 серпня, близько 11 години. Як стало відомо, 18-річний хлопець покінчив життя самогубством через повішення. Тіло молодика виявили на дереві, яке знаходиться за місцем проживання померлого.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Труп направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: самогубець, Волинь
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