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Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі

Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі
«Kroschu Lutsk» – футбольна команда, про успіхи та перемоги якої ми звикли чути регулярно. Це дітище заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу». У складі команди – дуже сильні гравці. До того ж, всі вони є працівниками підприємства. «Kroschu Lutsk» є абсолютним чемпіоном Четвертої, Третьої та Корпоративної ліги Волині, бронзовим призером Другої ліги Волині та двічі чемпіоном Корпоративної ліги підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна» (Луцьк, Житомир).

Цьогоріч команда «Kroschu Lutsk» виборола право представляти своє підприємство та всю область на змаганнях за V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КУБОК «ДАЙМОНД ЛІГА «ОДЕСА 2020» SUMMER CUP. Надзвичайно хороша можливість відчути суперництво кращих команд України та водночас – велика відповідальність. Хлопці не підвели і привезли додому бронзовий кубок, зайнявши третє місце серед 12 найсильніших команд країни у Корпоративній лізі, а ще – отримали масу схвальних відгуків від організаторів дійства.

Зауважимо, що всі футбольні відрядження команди спонсорує підприємство, і це яскравий приклад соціальної турботи про своїх працівників. А оскільки ці змагання відбувалися практично на узбережжі Чорного моря, то хлопці ще й чудово відпочили в перерві між матчами.

Змагання тривали три дні – з 14 до 16 серпня, а їх організація була на дуже високому рівні. В день прибуття команда «Kroschu Lutsk» мала перший матч, в якому, на жаль, поступилася команді «Миронівський хлібопром (МХП)». Напевно, все таки, далася взнаки дорога.

Проте, хлопці швидко зібралися і вже наступного дня вирвали перемогу у київського КЛФК. Матч був надзвичайно видовищним та напруженим.

Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі
Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі
Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі


Команда «Kroschu Lutsk» постійно пресингувала і кожен раз створювала небезпечні гольові моменти біля воріт киян. На останніх хвилинах рахунок зрівнявся, тож все вирішила серія післяматчевих пенальті. З двох ударів по воротах наш голкіпер і капітан команди Сергій Ціхоцький не пропустив жодного, тоді як до воріт суперників потрапили два м’ячі. 3:1 – впевнена і надзвичайно видовищна перемога «Kroschu Lutsk».

Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі

Цей матч запам’ятався ще однією приємністю. Прочитавши у Фейсбуці, що наші футболісти грають в Одесі, підтримати їх приїхали дівчата, які теж працюють на підприємстві і в той час відпочивали неподалік. Після їхнього гучного скандування «Kroschu Lutsk» команду знали всі гості змагань, а непрямі суперники навіть почали за неї вболівати.

Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі
Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі


Наступного дня хлопці увірвалися на футбольне поле з новими силами та повні рішучості. Рахунок матчу був відкритий вже на першій хвилині. А після двох захопливих таймів крошівці святкували впевнену перемогу. 9:3, і бронзовий кубок їде в Луцьк.

Нагородження, оплески та запрошення до участі в наступному сезоні кубка, який відбудеться через рік. «Kroschu Lutsk» там раді бачити особливо.

Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі
Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі


Футбольна команда луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» – бронзовий призер всеукраїнських змагань в Одесі


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Теги: «Кромберг енд Шуберт Україна Лу», футбол, гра
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