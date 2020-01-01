Одна смерть і 86 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 19 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 86 нових випадків захворювання на COVID-19.Одужало за добу 81 особа. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12, Луцький район – 20, Володимир- Волинський район – 18, Ківерцівський район – 9, Горохівський район – 9, м.Нововолинськ – 7, Маневицький район – 5, Камінь – Каширський – 3, Ратнівський – 3, - інформують у Волинській ОДА.Загалом, станом на 19 серпня в області зареєстрували 4878 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3518 осіб. 107 випадків хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1241 (в т.ч. 26 летальних)• Луцький район – 518 (в т.ч. 6 летальних)• м. Нововолинськ – 280 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 90• Володимир-Волинський район – 341 ( т.ч. 5 летальних)• Горохівський район – 224 (в тому числі 2 летальних)• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 507 ( в т.ч. 13 летальних)• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 66• Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 245 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 65 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 83 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 28 487 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 506 осіб.