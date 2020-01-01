Одна смерть і 86 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 19 серпня
Сьогодні, 10:16
За останню добу на Волині зареєстрували 86 нових випадків захворювання на COVID-19.
Одужало за добу 81 особа. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12, Луцький район – 20, Володимир- Волинський район – 18, Ківерцівський район – 9, Горохівський район – 9, м.Нововолинськ – 7, Маневицький район – 5, Камінь – Каширський – 3, Ратнівський – 3, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 19 серпня в області зареєстрували 4878 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3518 осіб. 107 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1241 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 518 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 280 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 90
• Володимир-Волинський район – 341 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 224 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 507 ( в т.ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 66
• Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 245 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 65 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 83 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 28 487 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 506 осіб.
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Одужало за добу 81 особа. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12, Луцький район – 20, Володимир- Волинський район – 18, Ківерцівський район – 9, Горохівський район – 9, м.Нововолинськ – 7, Маневицький район – 5, Камінь – Каширський – 3, Ратнівський – 3, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 19 серпня в області зареєстрували 4878 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3518 осіб. 107 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1241 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 518 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 280 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 90
• Володимир-Волинський район – 341 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 224 (в тому числі 2 летальних)
• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 507 ( в т.ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 66
• Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 245 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 65 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 83 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 28 487 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 506 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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