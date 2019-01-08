Відоме ім'я поліцейського з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 11:05
Поліцейський, якого спіймали на хабарі, виявився працівником сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНП.
Про це відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних достовірних джерел.
Так, 18 серпня, близько 18:00 години, на спробі взяти хабар за безперешкодне перевезення деревини на території Ратнівського району затримали працівника сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНП Володимира Колотюка.
Нагадаємо, що правоохоронець одержав неправомірну вигоду в розмірі 2500 гривень.
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Про це відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних достовірних джерел.
Так, 18 серпня, близько 18:00 години, на спробі взяти хабар за безперешкодне перевезення деревини на території Ратнівського району затримали працівника сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНП Володимира Колотюка.
Нагадаємо, що правоохоронець одержав неправомірну вигоду в розмірі 2500 гривень.
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