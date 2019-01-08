Відоме ім'я поліцейського з Волині, який «погорів» на хабарі





Про це відомо Інформаційному агентству



Так, 18 серпня, близько 18:00 години, на спробі взяти хабар за безперешкодне перевезення деревини на території Ратнівського району затримали працівника сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНП Володимира Колотюка.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейський, якого спіймали на хабарі, виявився працівником сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНП.Про це відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних достовірних джерел.Так, 18 серпня, близько 18:00 години, на спробі взяти хабар за безперешкодне перевезення деревини на території Ратнівського району затримали працівника сектору реагування патрульної поліції Ратнівського ВП ГУНПНагадаємо, що правоохоронець одержав неправомірну вигоду в розмірі 2500 гривень.

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