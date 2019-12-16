П’яний і без документів: на Волині патрульні зловили водія-порушника

Ковельські поліцейські вранці 19 серпня помітили водія Volkswagen Passat, який порушив ПДР, а саме не подав сигнал світловими покажчиками повороту відповідного напрямку.Авто зупинили, а при перевірці документів, поліцейські з’ясували, що особа була позбавлена права керування транспортним засобом Ковельським міськрайонним судом, - інформує патрульна поліція Волинської області.Окрім цього, 53-річний чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння. Однак відмовився пройти огляд на місці зупинки і в медичному закладі.На особу склали адміністративні матеріали, а саме – протокол за ч.2 ст.130 (Керування транспортними засобами, які перебувають у стані сп’яніння), постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) та ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.