Госпіталізували у вкрай важкому стані: у Володимирі жінка померла від ускладнень коронавірусу





Про це



Інформують, що хвора була госпіталізована у Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання 17 серпня у вкрай важкому стані. Сьогодні, 19 серпня, медики констатували смерть.



Як повідомляє генеральний директор Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук, у жінки були супутні захворювання.



Зараз з підозрою на коронавірус у стаціонарі лікарні у Володимирі-Волинському перебувають 30 хворих: у 4 з них – позитивні результати Covid-19, ще у 4 – негативні. Інші чекають на отримання результатів.



Як інформує генеральний директор КП “Володимир-Волинський ЦПМД” Катерина Чубок, всього від початку пандемії у місті Володимир-Волинський та Володимир-Волинському районі зареєстрували 339 випадків захворюваності на СOVID-19, з яких: 218 у жителів міста (з них 14 дітей), 121 у жителів району (з них 9 дітей).



Одужала 261 особа: 154 – жителів міста, 107 – району (з них 19 дітей). Зафіксовано 6 летальних випадків.



Також за останню добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу у місті.



Станом на 19 серпня хворих на СOVID-19 – 72 осіб, з яких 58 – жителі міста (в т.ч. 2 дитини)., 14 – району (в т.ч. 1 дитина). З них на амбулаторному лікуванні – 62 хворих (51 жителів міста, 11 жителів району). Відповідно, на стаціонарному лікуванні хворих:



у КП «Володимир-Волинське ТМО» – 4

у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» – 5

у КП «ВОДТМО» – 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зафіксували шостий летальний випадок від ускладнень коронавірусу. Померла жінка 1933 року народження, мешканка міста, у якої виявили інфекцію.Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.Інформують, що хвора була госпіталізована у Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання 17 серпня у вкрай важкому стані. Сьогодні, 19 серпня, медики констатували смерть.Як повідомляє генеральний директор Володимир-Волинського ТМО, у жінки були супутні захворювання.Зараз з підозрою на коронавірус у стаціонарі лікарні у Володимирі-Волинському перебувають 30 хворих: у 4 з них – позитивні результати Covid-19, ще у 4 – негативні. Інші чекають на отримання результатів.Як інформує генеральний директор КП “Володимир-Волинський ЦПМД”, всього від початку пандемії у місті Володимир-Волинський та Володимир-Волинському районі зареєстрували 339 випадків захворюваності на СOVID-19, з яких: 218 у жителів міста (з них 14 дітей), 121 у жителів району (з них 9 дітей).Одужала 261 особа: 154 – жителів міста, 107 – району (з них 19 дітей). Зафіксовано 6 летальних випадків.Також за останню добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу у місті.Станом на 19 серпня хворих на СOVID-19 – 72 осіб, з яких 58 – жителі міста (в т.ч. 2 дитини)., 14 – району (в т.ч. 1 дитина). З них на амбулаторному лікуванні – 62 хворих (51 жителів міста, 11 жителів району). Відповідно, на стаціонарному лікуванні хворих:у КП «Володимир-Волинське ТМО» – 4у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» – 5у КП «ВОДТМО» – 1

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію