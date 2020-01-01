Госпіталізували у вкрай важкому стані: у Володимирі жінка померла від ускладнень коронавірусу
Сьогодні, 11:22
У Володимирі-Волинському зафіксували шостий летальний випадок від ускладнень коронавірусу. Померла жінка 1933 року народження, мешканка міста, у якої виявили інфекцію.
Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.
Інформують, що хвора була госпіталізована у Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання 17 серпня у вкрай важкому стані. Сьогодні, 19 серпня, медики констатували смерть.
Як повідомляє генеральний директор Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук, у жінки були супутні захворювання.
Зараз з підозрою на коронавірус у стаціонарі лікарні у Володимирі-Волинському перебувають 30 хворих: у 4 з них – позитивні результати Covid-19, ще у 4 – негативні. Інші чекають на отримання результатів.
Як інформує генеральний директор КП “Володимир-Волинський ЦПМД” Катерина Чубок, всього від початку пандемії у місті Володимир-Волинський та Володимир-Волинському районі зареєстрували 339 випадків захворюваності на СOVID-19, з яких: 218 у жителів міста (з них 14 дітей), 121 у жителів району (з них 9 дітей).
Одужала 261 особа: 154 – жителів міста, 107 – району (з них 19 дітей). Зафіксовано 6 летальних випадків.
Також за останню добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу у місті.
Станом на 19 серпня хворих на СOVID-19 – 72 осіб, з яких 58 – жителі міста (в т.ч. 2 дитини)., 14 – району (в т.ч. 1 дитина). З них на амбулаторному лікуванні – 62 хворих (51 жителів міста, 11 жителів району). Відповідно, на стаціонарному лікуванні хворих:
у КП «Володимир-Волинське ТМО» – 4
у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» – 5
у КП «ВОДТМО» – 1
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Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.
Інформують, що хвора була госпіталізована у Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання 17 серпня у вкрай важкому стані. Сьогодні, 19 серпня, медики констатували смерть.
Як повідомляє генеральний директор Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук, у жінки були супутні захворювання.
Зараз з підозрою на коронавірус у стаціонарі лікарні у Володимирі-Волинському перебувають 30 хворих: у 4 з них – позитивні результати Covid-19, ще у 4 – негативні. Інші чекають на отримання результатів.
Як інформує генеральний директор КП “Володимир-Волинський ЦПМД” Катерина Чубок, всього від початку пандемії у місті Володимир-Волинський та Володимир-Волинському районі зареєстрували 339 випадків захворюваності на СOVID-19, з яких: 218 у жителів міста (з них 14 дітей), 121 у жителів району (з них 9 дітей).
Одужала 261 особа: 154 – жителів міста, 107 – району (з них 19 дітей). Зафіксовано 6 летальних випадків.
Також за останню добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу у місті.
Станом на 19 серпня хворих на СOVID-19 – 72 осіб, з яких 58 – жителі міста (в т.ч. 2 дитини)., 14 – району (в т.ч. 1 дитина). З них на амбулаторному лікуванні – 62 хворих (51 жителів міста, 11 жителів району). Відповідно, на стаціонарному лікуванні хворих:
у КП «Володимир-Волинське ТМО» – 4
у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» – 5
у КП «ВОДТМО» – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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