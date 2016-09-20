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У Луцьку на автостанції влаштували сміттєзвалище. ФОТО

У Луцьку на автостанції влаштували сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку на автостанції №1, що знаходиться по вулиці Конякіна, 39
влаштували сміттєзвалище.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.

Ржавий контейнер, дошки, шини, гілля та інше сміття розмістили під парканом неподалік місця висадки пасажирів.

"Так як директор не поспішав зобов'язати відповідальних належним чином усунути засмічення, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було видано припис відповідо до п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою прибрати територію", -

У департаменті муніципалів зазначають, що за невиконання умов припису у встановлені терміни директора притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення ст.152 КУпАП.

У Луцьку на автостанції влаштували сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку на автостанції влаштували сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку на автостанції влаштували сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: сміття, автостанція, Луцьк
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