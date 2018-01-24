На «Ягодині» у водія вантажівки, який їхав з Польщі, знайшли наркотики. ФОТО





Про це



У першому випадку, під час огляду кабіни вантажівки DAF, якою їхав з Польщі українець, спрацював службовий собака прикордонників. Згодом в особистих речах водія співробітники Держприкордонслужби виявили три ампули з речовиною рослинного походження, попередньо – канабіс.



Крім цього, викриття заборонених до переміщення через кордон нарковмісних препаратів мало місце й на в’їзд в Україну. Громадянин Росії, який рухався «зеленим коридором», в особистих речах приховав 180 капсул препарату «Tramadol».



За вищевказаними фактами представники Луцького прикордонного загону надіслали до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 305 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двічі впродовж доби в пункті пропуску «Ягодин», що на українсько-польському кордоні, прикордонники виявляли наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.У першому випадку, під час огляду кабіни вантажівки DAF, якою їхав з Польщі українець, спрацював службовий собака прикордонників. Згодом в особистих речах водія співробітники Держприкордонслужби виявили три ампули з речовиною рослинного походження, попередньо – канабіс.Крім цього, викриття заборонених до переміщення через кордон нарковмісних препаратів мало місце й на в’їзд в Україну. Громадянин Росії, який рухався «зеленим коридором», в особистих речах приховав 180 капсул препарату «Tramadol».За вищевказаними фактами представники Луцького прикордонного загону надіслали до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 305 КК України.

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