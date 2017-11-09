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На Харківщині четверо дітей з'їли щурячу отруту, їх госпіталізували

На Харківщині четверо дітей з'їли щурячу отруту, їх госпіталізували
У селищі Липці Харківської області четверо дітей наїлися щурячої отрути.

Зазначається, що дітей віком 2, 5, 6 і 8 років доставили до токсикологічного відділення лікарні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Зі слів лікаря, стан дітей задовільний.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15.

При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.

Наразі всі обставини встановлюються.


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Теги: отрута, діти
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