На Харківщині четверо дітей з'їли щурячу отруту, їх госпіталізували





Зазначається, що дітей віком 2, 5, 6 і 8 років доставили до токсикологічного відділення лікарні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.



Зі слів лікаря, стан дітей задовільний.



Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15.



При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.



Наразі всі обставини встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Липці Харківської області четверо дітей наїлися щурячої отрути.Зазначається, що дітей віком 2, 5, 6 і 8 років доставили до токсикологічного відділення лікарні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.Зі слів лікаря, стан дітей задовільний.Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15.При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.Наразі всі обставини встановлюються.

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