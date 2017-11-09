На Харківщині четверо дітей з'їли щурячу отруту, їх госпіталізували
Сьогодні, 18:23
У селищі Липці Харківської області четверо дітей наїлися щурячої отрути.
Зазначається, що дітей віком 2, 5, 6 і 8 років доставили до токсикологічного відділення лікарні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Зі слів лікаря, стан дітей задовільний.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15.
При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.
Наразі всі обставини встановлюються.
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Зазначається, що дітей віком 2, 5, 6 і 8 років доставили до токсикологічного відділення лікарні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Зі слів лікаря, стан дітей задовільний.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15.
При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.
Наразі всі обставини встановлюються.
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