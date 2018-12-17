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Від сьогодні у Луцьку можна платити за проїзд банківською карткою

Від сьогодні у Луцьку можна платити за проїзд банківською карткою
З 19 серпня у автобусах і тролейбусах міста Луцька можна розрахуватись банківськими картками.

Про це повідомляє управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради.

Для оплати достатньо прикласти безконтактну банківську картку до валідатора. Після оплати на екрані висвітиться повідомлення про списання коштів. На бортовому пристрої водія також буде відображена інформація про списання коштів з банківської картки.

При оплаті за проїзд банківською карткою пасажиром оплачується комісія банку.

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Теги: оплата, проїзд, Луцьк, картка, варте уваги
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