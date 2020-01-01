Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Магазин с. Бегета, вул.: Першотравнева, Нова 19-45, 58-682. 09:00-17:00с. Новини, вул. Грисюка, Лісна1. 9:00-17:00Дім молитви с.Лобачівка.2. 9:00-17:00СГПП НесвічВідділ освітиЦеркваФАПс.Бережанка.1. 9:30 – 17:00с. Мовників, с.Осмиловичі, с.Кречів,2. КТП-225 10:00 – 17:00 с.Литовеж вул.Миру, вул.Прикордонна, вул.І.Франка і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ від КТП-126 10:00 – 17:00 с.Риковичі вул.Центральна і прилеглі1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00-14:00 МРЕО ДАІ,»ГРИЛЬ БАР»,ТЕПЛОКАМІНЬ,Церква ЄГОВ,магазин «ПІВДЕНИИЙ»,магазин «НАСІННЕВИЙ»,магазин «ДОБРИЙ ГОСПОДАР» автомийка в «Бобко» пров. Поліський, Вул Поліська,Вул Європейська2. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 13:00-17:00 Вул Першого Травня, Вул Європейська3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул. Яблунева,вул. Карасинська, вул. Лесі українки.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-358 10:00-16:00 ЗПТ-358 м.КіверціКіверцівський дитячий ясла-садок № 1Релігійна громада свідків Єгови Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1 Ківерцівський РВ УМВС у Волинській області Ківерцівське РВ УСБУ у Волинській області ФОП Назарук Наталія Костянтинівна ФОП Мартинюк ЛінаТерентівнаФОП Смірнова Іоланта БорисівнаФОП Коханюк Тетяна ФедорівнаВідділ освіти Ківерцівської РДА ЗПТ-358 м.Ківерцівул.Київська,буд.68,м.Ківерцівул.Незалежності,буд.42-72/парні/,буд.37-61/непарні/,вул.Сінкевича вул.Садова,вул.Маяковського,вул.Чапаєва,2 вул.Київська,буд.37-63/непарні/,буд.32-62/парні/,1-й і2-й тупик Київський,вул.Ковальова,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00 КТП-284 с. МиловицяФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловицявул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Довженка, буд. (непарні 45-71),(парні 4-8,12-16,20,22) вул. Миловиця, буд. 1-4,6,7,9,10,12-15,18-20,223. ПЛ-0,4 кВ від КТП-509 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-509Цуманське споживче товариство Сільська рада Дубище КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" Церква УПЦ ФОП Лебідь Олександр ОлександровичФОП Януль Олександр Олександрович ПЛ-0,4 кВ від КТП-509вул.Шкільна вул.Шаваріна вул.Набережна1.ПС №100 «Любитів» ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-12 9:00-17:00 СФГ "Фасти"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Філія ДВТП"Волиньфар"СТ "Каскад-Плюс"ПАТ"Укртелеком"С/Р ЛюбитівКовельське МТМОПАТ"Укртрансгаз"Львівська філія ПрАТ"Київстар"С/Р ДроздніЛьвівська залізницяСТз ОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.М.ЦеркваПрАТ "СК "Уніка"УДП "Укрінтеравтосервіс" с.Любитівс.Воронас.Рокитницяс.Дроздніс.Воля Любитівська2.ПЛ-0,4кВ від ТП №4249:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М.РЖКП №1 м.Ковель вул. Миколайчука, вул. Гончара, вул. Яремчука, вул. Алчевської, вул.Стуса,1-11,8а,8б, вул.Коновальця.3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗ с.МайданВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Павільйон-магазинПлемоб’єднанняФОП ШахфарастоваТорговий павільйонАрегосПП ШевчукМагазин «Софт-Лайн»ФОП РоманюкФОП КарагодінФірма «Леол»КорсакП-ць ІпатюкБаза хозторгаАвтодім сервісШиномонтажТзОВ «Інтерком»«Вечірній дзвін»Ківерцівська 83б (ТП-573)ТП-595 вул. А. Марцинюка,пров. Стуса, 1-7, 2-14вул. Ківерцівська, 49-81вул. Сосюривул. Заньковецька 102, 104,2. ПЛ-10кВ Л-132 Капремонт(ТП-450) Ремонтні роботи в мережі Луцької районної філії 09:30-17:00 вул. Приміськавул. Качаловавул. Поштовавул. Березовавул. Щасливавул. Світлавул. Дачна1. ПЛ-10 кВ Л-54-02 до ЛР-30 (ЗТП-455, КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 СЗАТ”Піддубці”, с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа, вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська2. ПЛ-10 кВ Л-132 до к.1 ЗТП-336 (КТП-92, 528, 531, 550, 450 (Луцьк місто), 613, 622, 638, 669, 670, 680, 684, 759, 766) 09:30-17:00 ФОП Пілецький Анатолій Миколайович, Комунальне підприємство "Луцькводоканал", СТ "Нива", Житловий масив "Лісництво", ОК"Кічкарівка-Луцьк", житловий будинок Голікова М.І., житловий будинок Бредихіна І.В., житловий будинок Круглій, ФОП Линчук Руслана Павлівна, ОК "Тарасово-Лісовий-45", ОК "Тарасівський-18" с. Тарасово вул. Жовтнева, Лугова, Соборності, Яблунева, Набережна, Миру, Сонячна, Нова,1-12, Тиха,1-10, Поліська, 2-20, житловий масив вул. Боголюбськас. Зміїнець вул. Старицького3. КТП-243 09:00 – 17:00 Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,Полонківське споживче товариство - Магазин №1.СГПП"Лаврів" – СкладФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.ФОП Безух П. А. – Млин. с. Лаврів вул. Миру, Першого травня 1-304. КТП-340 09:00 – 17:00 с. Боголюби вул. Л.Українки, Набережна1. КТП-180, 298, 444 9:00-17:00 с.Острів’я магазин, церква с.Острів’я2. ПЛ-0.4 КТП-93 9:00-17:00 ТМО Любомльського і Шацького районів інфекційне відділення, колишнє приміщення поліклінікиЖитловий комплекс «Княжий»3. ПЛ-0.4 КТП-422 9:00-17:00 М.Любомль вул.Дружби1. КТП-182 10:00-13:00 ФОП Курса А.М. (магазин) смт. Любешів вул. Шевченка,вул. Червоного Хреста, вул. Садова, вул. Костюшка, вул. Єсєніна,2. КТП-287 13:00-17:00 с. Зарудчі, вул. Лесі Українки,вул. Грушевського1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03 10:00-18:00 КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30с.Гірники.1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)1. КТП-66 10:00-17:00 Нова Пошта, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК с Кримне вул 1 Травня, Соборності, Набережна1. ПЛ-0,4 кВКТП-122 10:00-16:30с.Осерби2. ПЛ-0,4 кВКТП-83 10:00-16:30 Філія «Ковельський автодор» - адмінприміщення, гараж, прохідна с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний3. ПЛ-0,4 кВКТП-336 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська