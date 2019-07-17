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У районі на Волині виявили плантацію маку

У районі на Волині виявили плантацію маку
У жителів Маневицького району правоохоронці виявили незаконні посіви маку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

В рамках розслідування кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві 53-річного жителя району. Правоохоронці виявили у чоловіка 941 рослину снодійного маку.

Цього ж дня, в результаті обшуку, співробітники поліції виявили за місцем проживання 44-річної жительки одного із сіл району 178 стебел аналогічної культури.

Заборонені рослини вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Маневицький район, снодійний мак, поліція
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