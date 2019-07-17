У районі на Волині виявили плантацію маку
Сьогодні, 12:35
У жителів Маневицького району правоохоронці виявили незаконні посіви маку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
В рамках розслідування кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві 53-річного жителя району. Правоохоронці виявили у чоловіка 941 рослину снодійного маку.
Цього ж дня, в результаті обшуку, співробітники поліції виявили за місцем проживання 44-річної жительки одного із сіл району 178 стебел аналогічної культури.
Заборонені рослини вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
В рамках розслідування кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві 53-річного жителя району. Правоохоронці виявили у чоловіка 941 рослину снодійного маку.
Цього ж дня, в результаті обшуку, співробітники поліції виявили за місцем проживання 44-річної жительки одного із сіл району 178 стебел аналогічної культури.
Заборонені рослини вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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