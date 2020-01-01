Через різке зростання завантаженості ліжок на Волині відкриють додаткові лікарні для хворих на COVID-19





Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент



Зазначимо, станом на 18 серпня на Волині показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та людьми з підозрою становить 72,6%.



"Сьогодні Державною комісією ТЕБ і НС додатково було розглянуто стан справ із заповненістю ліжок, які відведені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Ми побачили, що станом на сьогодні, після зміни статистики по звітуванню, коли регіони відчитуються не тільки про кількість хворих на ліжках, а й кількість хворих з підозрою – до того часу поки їм не встановлено діагноз ПЛР, ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни", - сказав Ляшко.



З його слів, саме тому наразі додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде здійснюватись госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу.



"Зокрема, це регіони – місто Київ, Вінницька, Волинська область, Закарпатська, Івано-Франківська область, Тернопільська та Рівненська області. Саме у цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив головний санлікар.



Він додав, що Національна служба здоров’я України буде заключати додаткові контракти з цими лікарнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я фіксує значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни, серед яких і Волинська область.Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар України, передає кореспондент УНН Зазначимо, станом на 18 серпня на Волині"Сьогодні Державною комісією ТЕБ і НС додатково було розглянуто стан справ із заповненістю ліжок, які відведені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Ми побачили, що станом на сьогодні, після зміни статистики по звітуванню, коли регіони відчитуються не тільки про кількість хворих на ліжках, а й кількість хворих з підозрою – до того часу поки їм не встановлено діагноз ПЛР, ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни", - сказав Ляшко.З його слів, саме тому наразі додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде здійснюватись госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу."Зокрема, це регіони – місто Київ, Вінницька, Волинська область, Закарпатська, Івано-Франківська область, Тернопільська та Рівненська області. Саме у цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив головний санлікар.Він додав, що Національна служба здоров’я України буде заключати додаткові контракти з цими лікарнями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію