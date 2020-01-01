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Через різке зростання завантаженості ліжок на Волині відкриють додаткові лікарні для хворих на COVID-19

Через різке зростання завантаженості ліжок на Волині відкриють додаткові лікарні для хворих на COVID-19
Міністерство охорони здоров’я фіксує значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни, серед яких і Волинська область.

Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Зазначимо, станом на 18 серпня на Волині показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та людьми з підозрою становить 72,6%.

"Сьогодні Державною комісією ТЕБ і НС додатково було розглянуто стан справ із заповненістю ліжок, які відведені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Ми побачили, що станом на сьогодні, після зміни статистики по звітуванню, коли регіони відчитуються не тільки про кількість хворих на ліжках, а й кількість хворих з підозрою – до того часу поки їм не встановлено діагноз ПЛР, ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни", - сказав Ляшко.

З його слів, саме тому наразі додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде здійснюватись госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу.

"Зокрема, це регіони – місто Київ, Вінницька, Волинська область, Закарпатська, Івано-Франківська область, Тернопільська та Рівненська області. Саме у цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив головний санлікар.

Він додав, що Національна служба здоров’я України буде заключати додаткові контракти з цими лікарнями.

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Теги: Волинь, додаткові лікарні, коронавірус
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