На Волині син вкрав у матері гроші, які вона ховала під матрацом





Про це йдеться у вироку суду від 5 серпня, - пише



Встановили, що чоловік в період з 25 червня по 9 липня 2020 року, вкрав у своєї матері 1500 гривень, що знаходилися під матрацом ліжка у кімнаті та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив останній майнової шкоди на вказану суму.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому його кримінальному проступку визнав повністю. Завдані збитки відшкодував. Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.



Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді громадських робіт на 100 годин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця села Навіз Рожищенського району, який обікрав свою матір.Про це йдеться у вироку суду від 5 серпня, - пише Район.Рожище. Встановили, що чоловік в період з 25 червня по 9 липня 2020 року, вкрав у своєї матері 1500 гривень, що знаходилися під матрацом ліжка у кімнаті та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив останній майнової шкоди на вказану суму.У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому його кримінальному проступку визнав повністю. Завдані збитки відшкодував. Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді громадських робіт на 100 годин.

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