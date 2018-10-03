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На Волині син вкрав у матері гроші, які вона ховала під матрацом

На Волині син вкрав у матері гроші, які вона ховала під матрацом
Судили уродженця села Навіз Рожищенського району, який обікрав свою матір.

Про це йдеться у вироку суду від 5 серпня, - пише Район.Рожище.

Встановили, що чоловік в період з 25 червня по 9 липня 2020 року, вкрав у своєї матері 1500 гривень, що знаходилися під матрацом ліжка у кімнаті та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив останній майнової шкоди на вказану суму.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому його кримінальному проступку визнав повністю. Завдані збитки відшкодував. Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді громадських робіт на 100 годин.


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Теги: гроші, крадіжка, суд
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