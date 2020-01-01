Василь Сачко стане головним тренером ФК «Волинь», – ЗМІ
Сьогодні, 13:42
Василя Сачка сьогодні, 19 серпня, під вечір на стадіоні «Авангард» представлять на посаді головного тренера ФК «Волинь».
Про це йдеться на сторінці "Fan-project Volyn".
Одним з його помічників буде Ярослав Комзюк – колишній партнер Василя Вікторовича.
Нагадаємо, декілька днів тому головний тренер ФК "Волині" Андрій Тлумак подав у відставку.
"Ситуація з бюджетом виясниться після консультацій у Києві, які стартують вже у четвер. Ситуація з футболістами наразі критична, оскільки не затверджено бюджет та не укладено нові контракти з тими, кого можна втримати.
Після фінішу попереднього чемпіонату у Луцьку тренувалися під орудою тренерів Ю19 тільки місцеві футболісти", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці "Fan-project Volyn".
Одним з його помічників буде Ярослав Комзюк – колишній партнер Василя Вікторовича.
Нагадаємо, декілька днів тому головний тренер ФК "Волині" Андрій Тлумак подав у відставку.
"Ситуація з бюджетом виясниться після консультацій у Києві, які стартують вже у четвер. Ситуація з футболістами наразі критична, оскільки не затверджено бюджет та не укладено нові контракти з тими, кого можна втримати.
Після фінішу попереднього чемпіонату у Луцьку тренувалися під орудою тренерів Ю19 тільки місцеві футболісти", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Нічого, Василь Вікторович, має сили та бажання навести порядок і дисципліну у ФК "Волинь", треба і в рило кулаком заїде кому треба, якщо не будуть його слухатися. Ось тому всі хто прийшов в команду нахаляву протирати штани - розбіглися, бо знають "не понаслышке", як Сачко ставиться серйозно до роботи та заставляє гравців на полі працювати з м"ячем.
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