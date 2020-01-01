Василь Сачко стане головним тренером ФК «Волинь», – ЗМІ

Василя Сачка сьогодні, 19 серпня, під вечір на стадіоні «Авангард» представлять на посаді головного тренера ФК «Волинь».



Про це



Одним з його помічників буде Ярослав Комзюк – колишній партнер Василя Вікторовича.



Нагадаємо, декілька днів тому головний тренер ФК "Волині" Андрій Тлумак подав у відставку.



"Ситуація з бюджетом виясниться після консультацій у Києві, які стартують вже у четвер. Ситуація з футболістами наразі критична, оскільки не затверджено бюджет та не укладено нові контракти з тими, кого можна втримати.



Після фінішу попереднього чемпіонату у Луцьку тренувалися під орудою тренерів Ю19 тільки місцеві футболісти", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. сьогодні, 19 серпня, під вечір на стадіоні «Авангард» представлять на посаді головного тренера ФК «Волинь».Про це йдеться на сторінці "Fan-project Volyn".Одним з його помічників буде– колишній партнерНагадаємо, декілька днів тому головний тренер ФК "Волині""Ситуація з бюджетом виясниться після консультацій у Києві, які стартують вже у четвер. Ситуація з футболістами наразі критична, оскільки не затверджено бюджет та не укладено нові контракти з тими, кого можна втримати.Після фінішу попереднього чемпіонату у Луцьку тренувалися під орудою тренерів Ю19 тільки місцеві футболісти", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію