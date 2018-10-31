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У Торчині – смертельна аварія. ФОТО

У Торчині – смертельна аварія. ФОТО
У селищі Торчин зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та бус Volkswagen. Двоє жінок отримали травми, одна загинула на місці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Очевидці кажуть, що одну з пасажирок легковика затиснуло в салоні, її звільняли рятувальники.

Від отриманих травм одна з жінок загинула. Ще одну з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншій надають допомогу на місці.

Подробиці – згодом.

У Торчині – смертельна аварія. ФОТО
У Торчині – смертельна аварія. ФОТО
У Торчині – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Торчин
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