У Торчині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У селищі Торчин зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та бус Volkswagen. Двоє жінок отримали травми, одна загинула на місці.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Очевидці кажуть, що одну з пасажирок легковика затиснуло в салоні, її звільняли рятувальники.
Від отриманих травм одна з жінок загинула. Ще одну з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншій надають допомогу на місці.
Подробиці – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Очевидці кажуть, що одну з пасажирок легковика затиснуло в салоні, її звільняли рятувальники.
Від отриманих травм одна з жінок загинула. Ще одну з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншій надають допомогу на місці.
Подробиці – згодом.
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