У Торчині – смертельна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Очевидці кажуть, що одну з пасажирок легковика затиснуло в салоні, її звільняли рятувальники.



Від отриманих травм одна з жінок загинула. Ще одну з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншій надають допомогу на місці.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Торчин зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та бус Volkswagen. Двоє жінок отримали травми, одна загинула на місці.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Очевидці кажуть, що одну з пасажирок легковика затиснуло в салоні, її звільняли рятувальники.Від отриманих травм одна з жінок загинула. Ще одну з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншій надають допомогу на місці.Подробиці – згодом.

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