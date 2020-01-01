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Біля Луцька у Стиру зафіксували загибель риби

Біля Луцька у Стиру зафіксували загибель риби
У річці Стир біля села Рокині Луцького району виявили загибель риби.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Повідомлення про мор риби надійшло сьогодні, 19 серпня, на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Волинській області.

На місце події для проведення обстеження та вжиття заходів виїхали спеціалісти Інспекції спільно з представниками Волинського рибоохоронного патруля. Також наразі відділ інструментально-лабораторного контролю проводиться відбір проб з річки Стир.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: мор риби, Стир, Волинь
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