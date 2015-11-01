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Засудили чоловіка, який на Волині незаконно переправляв іноземців до Польщі

Засудили чоловіка, який на Волині незаконно переправляв іноземців до Польщі
На Волині засудили організатора каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Так, протягом 2019-2020 років задокументували злочинну діяльність з незаконного переправлення громадян Туреччини до Республіки Польща через ділянку Луцького прикордонного загону. В результаті слідчих дій за місцем проживання організатора протиправної діяльності – громадянина Узбекистану провели санкціонований обшук та виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину.

В подальшому, організатору каналу оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як результат, 18 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.


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Теги: мігранти, суд, Волинь, Польща
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