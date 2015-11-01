Засудили чоловіка, який на Волині незаконно переправляв іноземців до Польщі
Сьогодні, 14:54
На Волині засудили організатора каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Так, протягом 2019-2020 років задокументували злочинну діяльність з незаконного переправлення громадян Туреччини до Республіки Польща через ділянку Луцького прикордонного загону. В результаті слідчих дій за місцем проживання організатора протиправної діяльності – громадянина Узбекистану провели санкціонований обшук та виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину.
В подальшому, організатору каналу оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як результат, 18 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Так, протягом 2019-2020 років задокументували злочинну діяльність з незаконного переправлення громадян Туреччини до Республіки Польща через ділянку Луцького прикордонного загону. В результаті слідчих дій за місцем проживання організатора протиправної діяльності – громадянина Узбекистану провели санкціонований обшук та виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину.
В подальшому, організатору каналу оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як результат, 18 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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