Засудили чоловіка, який на Волині незаконно переправляв іноземців до Польщі





Про це



Так, протягом 2019-2020 років задокументували злочинну діяльність з незаконного переправлення громадян Туреччини до Республіки Польща через ділянку Луцького прикордонного загону. В результаті слідчих дій за місцем проживання організатора протиправної діяльності – громадянина Узбекистану провели санкціонований обшук та виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину.



В подальшому, організатору каналу оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як результат, 18 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині засудили організатора каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордонТак, протягом 2019-2020 років задокументували злочинну діяльність з незаконного переправлення громадян Туреччини до Республіки Польща через ділянку Луцького прикордонного загону. В результаті слідчих дій за місцем проживання організатора протиправної діяльності – громадянина Узбекистану провели санкціонований обшук та виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину.В подальшому, організатору каналу оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Як результат, 18 серпня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 (сім) років з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

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