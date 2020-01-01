Замість масок вчителі носитимуть захисні щитки, – МОЗ





Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу,



"Під час проведення уроків, ми їм (вчителям - ред.) будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовувати і передавати всі емоції педагога", — сказав Ляшко.



Ляшко також наголосив, що медичні огляди перед навчальним роком потрібні тільки для дітей першого класу. Для всіх інших дітей — раз на рік.



"Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для всіх інших дітей медичні огляди проводяться раз на рік. Це прохання від лікарів, це вимоги нормативно-правових актів не робити скупчення дітей, навіть у період, не характерний для епідсезону, напередодні навчального року або наприкінці. Бо зазвичай на медичні огляди відправляли або в травні, або в серпні ”, — заявив головний санітарний лікар і додав, що батькам необхідно зробити дітям всі необхідні щеплення згідно з календарем щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я змінило вимоги до носіння засобів індивідуального захисту вчителями. Замість масок вони використовуватимуть спеціальні щитки.Про це повідомив головний санітарний лікарпід час брифінгу, пише "Суспільне"."Під час проведення уроків, ми їм (вчителям - ред.) будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовувати і передавати всі емоції педагога", — сказав Ляшко.Ляшко також наголосив, що медичні огляди перед навчальним роком потрібні тільки для дітей першого класу. Для всіх інших дітей — раз на рік."Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для всіх інших дітей медичні огляди проводяться раз на рік. Це прохання від лікарів, це вимоги нормативно-правових актів не робити скупчення дітей, навіть у період, не характерний для епідсезону, напередодні навчального року або наприкінці. Бо зазвичай на медичні огляди відправляли або в травні, або в серпні ”, — заявив головний санітарний лікар і додав, що батькам необхідно зробити дітям всі необхідні щеплення згідно з календарем щеплень.

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