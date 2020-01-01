Жебракує, голодує і ночує у під’їзді: необхідна допомога психічнохворій жінці з Луцька





Вона жебракує, ходить босоніж та у брудному лахмітті, годують її небайдужі, а нещодавно у неї почалися серйозні проблеми зі здоров’ям, - пише



За словами людей, які знають Світлану, жінка до хвороби була дуже доброю, освіченою людиною. Деякий час жила у Болгарії, там у неї двоє дітей. Однак, приблизно десять років тому вона повернулася з-за кордону уже психічно нездоровою та без документів.



Мешканці будинку, в під’їзд якого час від часу приходить ночувати Світлана, говорять, що тут у квартирі мешкає її брат. Він далекобійник і може зникнути на тривалий період, зараз також його немає, каже сусідам, що у відряджені, але запевняє, що ключі для сестри лишив, однак, Світлана – на вулиці. Раніше жінка жила саме з ним, чоловік навіть періодично клав її у лікарню, після цього Світлана поверталася адекватною, але зараз, за словами сусідів, кинув сестру напризволяще.



Восени 2019 року жінці викликали "швидку" уже небайдужі, тоді її забрали в психлікарню. Брат лише один раз провідав Світлану, але нічим не допоміг. Люди самостійно забезпечили жінку засобами гігієни, одягом та їжею. У березні вона вийшла з лікарні, була адекватною, гарно спілкувалася і все розуміла. Але не пройшло і місяця, як знову опинилася на вулиці і почала говорити сама з собою.



А зараз Світлані уже терміново необхідна госпіталізація – її стан дуже поганий: у неї зовсім не відкривається і загноїлося ліве око, набрякли ноги, вона має воші, голодує, ходить у тому, що дають їй небайдужі. Також жінка говорить сама з собою та агресивно реагує на оточуючих.



За словами сусідів, вони неодноразово викликали «швидку», але жінку не забирають до лікарні. У соціальній службі повідомляють: про Світлану їм відомо, однак нічого зробити не можуть без звернення від родича або сусідів. Але допоможуть Світлані, якщо вона буде становити загрозу для оточуючих, або ж для себе самої. Ситуацію жінки ускладнює й те, що у неї відсутні документи.



Небайдужі стурбовані станом Світлани, адже незабаром осінь та зима, як переживе їх жінка – невідомо, адже її необхідно забезпечити одягом та пролікувати. Єдина надія у людей – це публічний розголос.



Тож, якщо ви можете допомогти Світлані (юридично, одягом та ін.), зателефонуйте за номером: +380995139507.



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