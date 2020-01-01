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У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО

У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО
У Вінниці під час добового чергування патрульні поліцейські зупинили автомобіль, у якому житель міста Ковель перевозив зброю, наркотики та знаряддя, які могли використовуватись для вчинення злочинів.

Ввечері 17 серпня поліцейські зупинили автомобіль Opel Astra на іноземній реєстрації під керуванням 37–річного жилетя Волинської області, повідомляє пресслужба Нацполіції Вінницької області.

Під час розмови патрульні помітили у кермувальника ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували чоловікові для освідування проїхати до медичного закладу. Правопорушник відмовився та почав помітно нервувати.

В ході поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні поліцейські виявили згорток з речовиною невідомого походження.
Для документування правопорушення на місце події виїхала слідчо - оперативна група поліції.

Як розповів начальник Київського відділення поліції Віталій Стахов, під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці виявили в легковику два пістолети Флобер та Шмайсер з ознаками переробки. Також поліцейські вилучили численні відмички, електронні ваги, планшет, кілька мобільних телефонів, пластикову ємність з речовиною синього кольору та прилад для вживання наркотичних речовин.

Наразі поліція перевіряє зловмисника на причетність до вчинення квартирних крадіжок на території області.

Слідствр розпочало кримінальні провадження за ч.1 ст. 309 ККУ ( незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО
У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО
У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО
У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО
У Вінниці затримали волинянина «під кайфом» зі зброєю та наркотиками в авто. ФОТО

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Теги: Вінниця, затримання, волинянин, зброя
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