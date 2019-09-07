Гінеколог з Луцька розповіла про небезпечні патології, які руйнують жіноче здоров’я





Про це розповіла гінеколог відділення ургентної гінекології Луцької міської клінічної лікарні Олена Кропивська, - пишуть



Що таке аномальні маткові кровотечі?



Це аномальні за обсягом, регулярністю маткові кровотечі (зараз ми не беремо до уваги вагітність). Така кровотеча є одним з основних клінічних симптомів захворювання жіночих статевих органів, інколи – першим «дзвіночком» про серйозну проблему. Працюючи у відділенні ургентної гінекології, можу стверджувати, що це одна з патологій, із якою найчастіше мають справу лікарі нашого відділення. Жінок привозять і "швидкі", і самі звертаються на приймальне відділення, адже лікарня працює цілодобово.



Якими бувають маткові кровотечі? У якому віці вони трапляються?



Аномальні маткові кровотечі можуть бути в будь-якому віці – у підлітковому, в репродуктивному періоді, в перименопаузальному, менопаузальному й постменопаузальному віці. До слова, якщо такі кровотечі стаються в менопаузальному й постменопаузальному віці, це має насторожити жінку.



Їх поділяють за типами. Хронічна – це аномальна за об’ємом, регулярністю, частотою маткова кровотеча, що спостерігається впродовж останніх шести місяців. Ці мажучі кров’янисті виділення не систематичні, не мають регулярності, чіткого об’єму. Гостра може виникнути вперше або на фоні хронічної і потребує негайного втручання лікаря, аби запобігти подальшій крововтраті. Тяжка – це надмірна менструальна крововтрата, що негативно впливає на фізичний стан жінки, соціальні, емоційні та матеріальні аспекти її життя.



Важливо нагадати, що ж таке менструальний цикл. Він однозначно індивідуальний, але завжди має чіткі норми. За тривалістю в нормі він складає від першого дня менструації до наступної від 21 до 35 днів. Верхньою нормою втраченої крові вважається обсяг до 80 мл. Якщо він більший, це вже йде втрата заліза, відповідно, може виникнути залізодефіцитна анемія. Середня тривалість місячних – чотири-п’ять днів, хоча допустимо до семи днів.



Важливо, що крім того, що жінка веде календар, коли вона приходить до сімейного лікаря з приводу, наприклад, гіпертонічної хвороби, тахікардії, слабкості тощо, у нього є опитувальник. Жінка має відповісти на чотири запитання: «Чи впливає менструація на вашу щоденну активність?», «Чи доводиться вам міняти засоби гігієни вночі?», «Чи наявні у виділеннях згустки крові, більші за сантиметр?», «Чи відчуваєте слабкість, задишку, підвищену втомлюваність?», також лікар має запитати, чи ставили жінці коли-небудь діагноз анемія. Якщо бодай на одне запитання вона відповість ствердно, лікар має запідозрити в неї аномальну маткову кровотечу. Тому що місячні – це фізіологічний процес, а не хвороба, вони не мають вибивати жінку з режиму роботи і впливати на якість життя.



Чому маткові кровотечі трапляються у дівчат в 15-18 років?



У дівчинки в підлітковому віці ще незріла ні ендокринна система, ні нервова. Вони дуже чутливі. А в цей період дівчата починають худнути, складають іспити, ходять у спортзал і мають надмірні фізичні навантаження, зрештою, неконтрольовано вживають контрацептиви. Великий вплив мають і вживання алкоголю та куріння. Важливими є спосіб життя, якість харчування.



Які причини виникнення аномальних маткових кровотеч?



Міжнародна асоціація акушерів-гінекологів ухвалила уніфікований протокол, за яким ми працюємо з 2016 року. Отож, ми чітко розділяємо 9 причин виникнення аномальних маткових кровотеч. Перші чотири зумовлені чітко органічною патологією. Це поліпи, аденоміоз, міома матки і гіперплазія. Наступні п’ять причин не пов’язані з органічною патологією, вони функціональні. Це можуть бути коагулопатії, зазвичай це якісь вроджені, спадкові захворювання. Далі – овуляторна дисфункція, порушення функції ендометрію, вживання антикоагулянтів, кортикостероїдів, антидепресантів. Жінки в 42-45 років і старші вже мають низку супутніх захворювань, треба зважати на це. Сімейний анамнез має дуже велике значення, генетика в нас практично на першому плані. Крім того, є ідіопатичні, тобто невідомі причини цих кровотеч.



Як діагностують цю патологію?



Коли жінка звертається, ми починаємо з анамнезу та огляду. Важливими є колір шкіри, загальний стан. Під час огляду лікар бере мазки на цитологічне дослідження, на флору, інфекції. Також роблять загальний аналіз крові для скринінгу анемії. За потреби призначають інші дослідження (гормони щитоподібної залози та ін). Ультразвукове дослідження дозволяє оцінити стан ендометрію (наявність поліпів, гіперплазії, міоматозних вузлів тощо). Золотим стандартом вважається гістероскопія з прицільною біопсією. До речі, її проводять у нашому відділенні висококласні фахівці на сучасному обладнанні. Зазначу, що завдяки керівництву Луцької міської клінічної лікарні наше відділення оснащено обладнанням, яке відповідає усім міжнародним стандартам, а це дуже допомагає медикам у боротьбі за здоров’я пацієнток. Покази до гістероскопії – аномальна маткова кровотеча, вік, старше 40 років, ожиріння, відсутність пологів, якщо в сімейному анамнезі є колоректальний рак. Це дає нам змогу виключити передракові захворювання і рак ендометрію.



Які методи лікування застосовуєте?



Ми працюємо у двох напрямках. Перший – зупинити кровотечу, другий – запобігти рецидиву. Але все індивідуально. Це залежить від віку пацієнтки, від супутньої патології, від того, планує жінка ще народжувати чи ні, а також від наявності протипоказань. Методи лікування можуть бути медикаментозні – гормональні та негормональні, а також хірургічні. Звісно, якщо це міома чи поліп, слід розглядати хірургічний метод лікування.



Ми відкриті до спілкування, пацієнтка може прийти, порадитися з лікарем, він запропонує альтернативні методи обстеження та лікування. І принагідно хочу нагадати: пам’ятайте, що запобігти хворобі легше, ніж її лікувати, тому не зволікайте з візитом до лікаря й проходьте медогляди не для галочки, а для себе.



Розмовляла Оксана ГОЛОВІЙ



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Жінок привозять і "швидкі", і самі звертаються на приймальне відділення, адже лікарня працює цілодобово.Аномальні маткові кровотечі можуть бути в будь-якому віці – у підлітковому, в репродуктивному періоді, в перименопаузальному, менопаузальному й постменопаузальному віці. До слова, якщо такі кровотечі стаються в менопаузальному й постменопаузальному віці, це має насторожити жінку.Їх поділяють за типами. Хронічна – це аномальна за об’ємом, регулярністю, частотою маткова кровотеча, що спостерігається впродовж останніх шести місяців. Ці мажучі кров’янисті виділення не систематичні, не мають регулярності, чіткого об’єму. Гостра може виникнути вперше або на фоні хронічної і потребує негайного втручання лікаря, аби запобігти подальшій крововтраті. Тяжка – це надмірна менструальна крововтрата, що негативно впливає на фізичний стан жінки, соціальні, емоційні та матеріальні аспекти її життя.Важливо нагадати, що ж таке менструальний цикл. Він однозначно індивідуальний, але завжди має чіткі норми. За тривалістю в нормі він складає від першого дня менструації до наступної від 21 до 35 днів. Верхньою нормою втраченої крові вважається обсяг до 80 мл. Якщо він більший, це вже йде втрата заліза, відповідно, може виникнути залізодефіцитна анемія. Середня тривалість місячних – чотири-п’ять днів, хоча допустимо до семи днів.Важливо, що крім того, що жінка веде календар, коли вона приходить до сімейного лікаря з приводу, наприклад, гіпертонічної хвороби, тахікардії, слабкості тощо, у нього є опитувальник. Жінка має відповісти на чотири запитання: «Чи впливає менструація на вашу щоденну активність?», «Чи доводиться вам міняти засоби гігієни вночі?», «Чи наявні у виділеннях згустки крові, більші за сантиметр?», «Чи відчуваєте слабкість, задишку, підвищену втомлюваність?», також лікар має запитати, чи ставили жінці коли-небудь діагноз анемія. Якщо бодай на одне запитання вона відповість ствердно, лікар має запідозрити в неї аномальну маткову кровотечу. Тому що місячні – це фізіологічний процес, а не хвороба, вони не мають вибивати жінку з режиму роботи і впливати на якість життя.У дівчинки в підлітковому віці ще незріла ні ендокринна система, ні нервова. Вони дуже чутливі. А в цей період дівчата починають худнути, складають іспити, ходять у спортзал і мають надмірні фізичні навантаження, зрештою, неконтрольовано вживають контрацептиви. Великий вплив мають і вживання алкоголю та куріння. Важливими є спосіб життя, якість харчування.Міжнародна асоціація акушерів-гінекологів ухвалила уніфікований протокол, за яким ми працюємо з 2016 року. Отож, ми чітко розділяємо 9 причин виникнення аномальних маткових кровотеч. Перші чотири зумовлені чітко органічною патологією. Це поліпи, аденоміоз, міома матки і гіперплазія. Наступні п’ять причин не пов’язані з органічною патологією, вони функціональні. Це можуть бути коагулопатії, зазвичай це якісь вроджені, спадкові захворювання. Далі – овуляторна дисфункція, порушення функції ендометрію, вживання антикоагулянтів, кортикостероїдів, антидепресантів. Жінки в 42-45 років і старші вже мають низку супутніх захворювань, треба зважати на це. Сімейний анамнез має дуже велике значення, генетика в нас практично на першому плані. Крім того, є ідіопатичні, тобто невідомі причини цих кровотеч.Як діагностують цю патологію?Коли жінка звертається, ми починаємо з анамнезу та огляду. Важливими є колір шкіри, загальний стан. Під час огляду лікар бере мазки на цитологічне дослідження, на флору, інфекції. Також роблять загальний аналіз крові для скринінгу анемії. За потреби призначають інші дослідження (гормони щитоподібної залози та ін). Ультразвукове дослідження дозволяє оцінити стан ендометрію (наявність поліпів, гіперплазії, міоматозних вузлів тощо). Золотим стандартом вважається гістероскопія з прицільною біопсією. До речі, її проводять у нашому відділенні висококласні фахівці на сучасному обладнанні. Зазначу, що завдяки керівництву Луцької міської клінічної лікарні наше відділення оснащено обладнанням, яке відповідає усім міжнародним стандартам, а це дуже допомагає медикам у боротьбі за здоров’я пацієнток. Покази до гістероскопії – аномальна маткова кровотеча, вік, старше 40 років, ожиріння, відсутність пологів, якщо в сімейному анамнезі є колоректальний рак. Це дає нам змогу виключити передракові захворювання і рак ендометрію.Ми працюємо у двох напрямках. Перший – зупинити кровотечу, другий – запобігти рецидиву. Але все індивідуально. Це залежить від віку пацієнтки, від супутньої патології, від того, планує жінка ще народжувати чи ні, а також від наявності протипоказань. Методи лікування можуть бути медикаментозні – гормональні та негормональні, а також хірургічні. Звісно, якщо це міома чи поліп, слід розглядати хірургічний метод лікування.Ми відкриті до спілкування, пацієнтка може прийти, порадитися з лікарем, він запропонує альтернативні методи обстеження та лікування. І принагідно хочу нагадати: пам’ятайте, що запобігти хворобі легше, ніж її лікувати, тому не зволікайте з візитом до лікаря й проходьте медогляди не для галочки, а для себе.

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