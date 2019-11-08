У Польщі молодий українець за кермом елітної автівки потрапив у аварію. ФОТО





Як пoвідoмляє



Окрім водія, в салоні автомобіля перебувало двоє пасажирів: 33-річний місцевий поліцейський та 21-річна дівчина. Коли на місце прибули рятувальні служби, то всі учасники ДТП знаходилися поза автомобілем. Очевидно, їх викинуло з салону після удару.



Найбільше постраждала дівчина, яку госпіталізували з важкими травмами. Наразі лікарі борються за її життя. Водій та інший пасажир теж отримали ушкодження.



Причини та обставини ДТП зараз з'ясовує поліція. Наразі там підтвердили, що громадянин України, який керував Maserati, був тверезим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в місті Каліш 23-річний громадянин України за кермом Maserati скоїв аварію.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на interia.pl, близько 4:00 у понеділок, 17 серпня, Maserati на німецьких номерах на швидкості вилетів з дороги, збив вуличний ліхтар, скотився зі склону та вдарився в дерева.Окрім водія, в салоні автомобіля перебувало двоє пасажирів: 33-річний місцевий поліцейський та 21-річна дівчина. Коли на місце прибули рятувальні служби, то всі учасники ДТП знаходилися поза автомобілем. Очевидно, їх викинуло з салону після удару.Найбільше постраждала дівчина, яку госпіталізували з важкими травмами. Наразі лікарі борються за її життя. Водій та інший пасажир теж отримали ушкодження.Причини та обставини ДТП зараз з'ясовує поліція. Наразі там підтвердили, що громадянин України, який керував Maserati, був тверезим.

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