На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію





Про це йдеться у постанові суду від 13 серпня, - пише



Зазначається, що водійка 17 липня о 10:20, керуючи автомобілем марки Audi А4, рухаючись ґрунтовою дорогою, не надала перевагу автомобілю марки DAF, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.



У судовому засіданні жінка свою вину визнала. Суду пояснила, що розгубилась, тому не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою.



Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на неї 340 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили жінку, яка працює завідувачкою клубу в селі Ясенівка Рожищенського району.Про це йдеться у постанові суду від 13 серпня, - пише Район.Рожище Зазначається, що водійка 17 липня о 10:20, керуючи автомобілем марки Audi А4, рухаючись ґрунтовою дорогою, не надала перевагу автомобілю марки DAF, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.У судовому засіданні жінка свою вину визнала. Суду пояснила, що розгубилась, тому не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою.Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на неї 340 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію