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На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію

На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію
На Волині судили жінку, яка працює завідувачкою клубу в селі Ясенівка Рожищенського району.

Про це йдеться у постанові суду від 13 серпня, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що водійка 17 липня о 10:20, керуючи автомобілем марки Audi А4, рухаючись ґрунтовою дорогою, не надала перевагу автомобілю марки DAF, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала. Суду пояснила, що розгубилась, тому не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою.

Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на неї 340 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, аварія, завідувачка, клуб
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