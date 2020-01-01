На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію
Сьогодні, 00:15
На Волині судили жінку, яка працює завідувачкою клубу в селі Ясенівка Рожищенського району.
Про це йдеться у постанові суду від 13 серпня, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що водійка 17 липня о 10:20, керуючи автомобілем марки Audi А4, рухаючись ґрунтовою дорогою, не надала перевагу автомобілю марки DAF, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала. Суду пояснила, що розгубилась, тому не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою.
Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на неї 340 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Про це йдеться у постанові суду від 13 серпня, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що водійка 17 липня о 10:20, керуючи автомобілем марки Audi А4, рухаючись ґрунтовою дорогою, не надала перевагу автомобілю марки DAF, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала. Суду пояснила, що розгубилась, тому не надала перевагу автомобілю, який рухався головною дорогою.
Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на неї 340 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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