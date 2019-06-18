Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО





Про це



Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні в обідню пору на автодорозі у селищі Торчин Луцького району. Легковик Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT.



Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів.



У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.



За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліція з’ясує усі обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Волині розповіли подробиці смертельної ДТП за участю двох легковиків у Торчині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, аварія трапиласяЛегковик Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT.Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів.У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліція з’ясує усі обставини автопригоди.

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