Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО
Сьогодні, 16:58
У поліції Волині розповіли подробиці смертельної ДТП за участю двох легковиків у Торчині.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні в обідню пору на автодорозі у селищі Торчин Луцького району. Легковик Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT.
Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів.
У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.
За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліція з’ясує усі обставини автопригоди.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні в обідню пору на автодорозі у селищі Торчин Луцького району. Легковик Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT.
Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів.
У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.
За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліція з’ясує усі обставини автопригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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