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Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО

Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО
У поліції Волині розповіли подробиці смертельної ДТП за участю двох легковиків у Торчині.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні в обідню пору на автодорозі у селищі Торчин Луцького району. Легковик Daewoo Lanos зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT.

Попередньо встановили, що водійка легковика, 42-річна жителька селища, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen LT під керуванням 32-річної жительки Ківерцівського району. Це й стало причиною зіткнення транспортних засобів.

У результаті автопригоди одна пасажирка Daewoo Lanos загинула, ще двох постраждалих легковика та водійку Volkswagen LT доставили у лікарню.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.

За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліція з’ясує усі обставини автопригоди.

Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО
Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО

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Теги: аварія, подробиці, Торчин
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