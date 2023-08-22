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Як у Ковелі святкуватимуть День Незалежності України

Як у Ковелі святкуватимуть День Незалежності України
Опублікували програму відзначення в Ковелі Дня Державного Прапора, 29-ї річниці Незалежності України, Дня пам’яті захисників України.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

21 серпня

21.00 – Патріотичний автоквест до Дня Незалежності України (старт – майданчик для паркування автомобілів біля паркової сцени)

23 серпня

10.00 —Тематична експозиція «В Україні наша воля й доля» (історичний музей)
11.00 — Виставка вишитих робіт ковельчанки Ніни Габрилевич «На білих крилах рушників» (культурно-просвітницький центр)

24 серпня

12.00 - Фотозони в національному стилі (міський парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
12.00 - Дитячі малюнки на асфальті «З Україною в серці» (біля Палацу учнівської молоді імені Івана Франка)
15.00 - Виступи творчих колективів міста (центральна площа)

29 серпня

11.00 - Тематичний захід з нагоди Дня пам’яті захисників України, молебень за героїв, покладання квітів (біля монумента борцям за волю України). Після завершення - учасники вирушать до Стели пам’яті загиблих земляків, що на Меморіалі Слави, де продовжиться вшанування захисників рідної землі. Панахида за загиблими

Спортивні заходи

20-24 серпня
10.00 - Турнір з тенісу серед чоловіків (майданчик Волинської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення)
20-25 серпня
10.00 – Свято дитячого футболу (МЦ “Спорт для всіх”)
22-23 серпня
10.00 – Змагання з веслування на байдарках і каноє (міське водосховище)

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Теги: Ковель, День Незалежності України
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