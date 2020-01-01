вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку

Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку
Минулими вихідними військові наряди луцьких нацгвардійців спільно з поліцейськими охороняли громадський порядок на вулицях Нововолинська.

Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.

Загалом за цей період склали 30 адміністративних протоколів. Порушення, в основному, стосувалися:
- розпивання алкогольних напоїв;
- куріння у заборонених місцях;
- дрібного хуліганства.

Окрім того, гвардійці допомогли розшукати крадія та затримати громадянина із ймовірною наркотичною речовиною.

Зокрема, до правоохоронців звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що з її банківської картки зникло 500 гривень. Саму картку у себе вона теж не виявила. Завдяки оперативній роботі нацгвардійцям і поліцейським швидко вдалося знайти крадія банківської картки. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 року народження.

Також під час патрулювання правоохоронці виявили у громадянина 1989 року народження шприц із речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, об’ємом 5 мл. Вказаного громадянина затримали, а вилучену речовину направили на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцькі нацгвардійці, профілактичні рейди, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Ковелі святкуватимуть День Незалежності України
Сьогодні, 17:23
Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку
Сьогодні, 17:22
Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО
Сьогодні, 16:58
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
Сьогодні, 16:32
У Польщі молодий українець за кермом елітної автівки потрапив у аварію. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Шахта, школа та амбулаторія: що чекає на 3 волинських довгобуди, що зводять десятиліттями. ВІДЕО Шахта, школа та амбулаторія: що чекає на 3 волинських довгобуди, що зводять десятиліттями. ВІДЕО
18 серпень, 12:52
У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО
17 серпень, 13:10
У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
15 серпень, 08:30
У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО
14 серпень, 20:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
Сьогодні, 16:32
 1
Як у Ковелі святкуватимуть День Незалежності України
Сьогодні, 17:23
 0
Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку
Сьогодні, 17:22
 0
Повідомили деталі смертельної аварії у Торчині. ФОТО
Сьогодні, 16:58
 0
У Польщі молодий українець за кермом елітної автівки потрапив у аварію. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8