Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку
Сьогодні, 17:22
Минулими вихідними військові наряди луцьких нацгвардійців спільно з поліцейськими охороняли громадський порядок на вулицях Нововолинська.
Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
Загалом за цей період склали 30 адміністративних протоколів. Порушення, в основному, стосувалися:
- розпивання алкогольних напоїв;
- куріння у заборонених місцях;
- дрібного хуліганства.
Окрім того, гвардійці допомогли розшукати крадія та затримати громадянина із ймовірною наркотичною речовиною.
Зокрема, до правоохоронців звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що з її банківської картки зникло 500 гривень. Саму картку у себе вона теж не виявила. Завдяки оперативній роботі нацгвардійцям і поліцейським швидко вдалося знайти крадія банківської картки. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 року народження.
Також під час патрулювання правоохоронці виявили у громадянина 1989 року народження шприц із речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, об’ємом 5 мл. Вказаного громадянина затримали, а вилучену речовину направили на експертизу.
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Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
Загалом за цей період склали 30 адміністративних протоколів. Порушення, в основному, стосувалися:
- розпивання алкогольних напоїв;
- куріння у заборонених місцях;
- дрібного хуліганства.
Окрім того, гвардійці допомогли розшукати крадія та затримати громадянина із ймовірною наркотичною речовиною.
Зокрема, до правоохоронців звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що з її банківської картки зникло 500 гривень. Саму картку у себе вона теж не виявила. Завдяки оперативній роботі нацгвардійцям і поліцейським швидко вдалося знайти крадія банківської картки. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 року народження.
Також під час патрулювання правоохоронці виявили у громадянина 1989 року народження шприц із речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, об’ємом 5 мл. Вказаного громадянина затримали, а вилучену речовину направили на експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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