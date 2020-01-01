Луцькі нацгвардійці вилучили у чоловіка шприц з наркотиками та розкрили крадіжку





Про це



Загалом за цей період склали 30 адміністративних протоколів. Порушення, в основному, стосувалися:

- розпивання алкогольних напоїв;

- куріння у заборонених місцях;

- дрібного хуліганства.



Окрім того, гвардійці допомогли розшукати крадія та затримати громадянина із ймовірною наркотичною речовиною.



Зокрема, до правоохоронців звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що з її банківської картки зникло 500 гривень. Саму картку у себе вона теж не виявила. Завдяки оперативній роботі нацгвардійцям і поліцейським швидко вдалося знайти крадія банківської картки. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 року народження.



Також під час патрулювання правоохоронці виявили у громадянина 1989 року народження шприц із речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, об’ємом 5 мл. Вказаного громадянина затримали, а вилучену речовину направили на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними військові наряди луцьких нацгвардійців спільно з поліцейськими охороняли громадський порядок на вулицях Нововолинська.Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.Загалом за цей період склали 30 адміністративних протоколів. Порушення, в основному, стосувалися:- розпивання алкогольних напоїв;- куріння у заборонених місцях;- дрібного хуліганства.Окрім того, гвардійці допомогли розшукати крадія та затримати громадянина із ймовірною наркотичною речовиною.Зокрема, до правоохоронців звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що з її банківської картки зникло 500 гривень. Саму картку у себе вона теж не виявила. Завдяки оперативній роботі нацгвардійцям і поліцейським швидко вдалося знайти крадія банківської картки. Ним виявився раніше судимий громадянин 1991 року народження.Також під час патрулювання правоохоронці виявили у громадянина 1989 року народження шприц із речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб, об’ємом 5 мл. Вказаного громадянина затримали, а вилучену речовину направили на експертизу.

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