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Півзахисник «Волині» – кращий бомбардир Першої ліги сезону

Півзахисник «Волині» – кращий бомбардир Першої ліги сезону
За підсумками сезону 2019/20 півзахисник «Волині» Денис Кожанов здобув звання кращого бомбардира сезону.

18 забитих м’ячів у ворота суперників принесли гравцю заслужений титул топ-голеадора ліги, - інформують на офіційному сайті ФК "Волинь".

Також зауважують, що Денис став кращим і за системою «гол плюс пас», маючи в своєму активі окрім 18 голів ще й 6 гольових передач для своїх партнерів.

Тож уболівальникам пропонують переглянути відео всього гольового доробку гравця упродовж чемпіонату.


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Теги: футбол, Денис Кожанов
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