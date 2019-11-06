Півзахисник «Волині» – кращий бомбардир Першої ліги сезону
Сьогодні, 17:41
За підсумками сезону 2019/20 півзахисник «Волині» Денис Кожанов здобув звання кращого бомбардира сезону.
18 забитих м’ячів у ворота суперників принесли гравцю заслужений титул топ-голеадора ліги, - інформують на офіційному сайті ФК "Волинь".
Також зауважують, що Денис став кращим і за системою «гол плюс пас», маючи в своєму активі окрім 18 голів ще й 6 гольових передач для своїх партнерів.
Тож уболівальникам пропонують переглянути відео всього гольового доробку гравця упродовж чемпіонату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
18 забитих м’ячів у ворота суперників принесли гравцю заслужений титул топ-голеадора ліги, - інформують на офіційному сайті ФК "Волинь".
Також зауважують, що Денис став кращим і за системою «гол плюс пас», маючи в своєму активі окрім 18 голів ще й 6 гольових передач для своїх партнерів.
Тож уболівальникам пропонують переглянути відео всього гольового доробку гравця упродовж чемпіонату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двоє відомих спортсменів з Волині отримають нові квартири
Сьогодні, 17:48
Півзахисник «Волині» – кращий бомбардир Першої ліги сезону
Сьогодні, 17:41
Як у Ковелі святкуватимуть День Незалежності України
Сьогодні, 17:23