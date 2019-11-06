Півзахисник «Волині» – кращий бомбардир Першої ліги сезону

Денис Кожанов здобув звання кращого бомбардира сезону.



18 забитих м’ячів у ворота суперників принесли гравцю заслужений титул топ-голеадора ліги, - інформують на офіційному сайті ФК "Волинь".



Також зауважують, що Денис став кращим і за системою «гол плюс пас», маючи в своєму активі окрім 18 голів ще й 6 гольових передач для своїх партнерів.



Тож уболівальникам пропонують переглянути відео всього гольового доробку гравця упродовж чемпіонату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками сезону 2019/20 півзахисник «Волині»здобув звання кращого бомбардира сезону.18 забитих м’ячів у ворота суперників принесли гравцю заслужений титул топ-голеадора ліги, - інформують на офіційному сайті ФК "Волинь".Також зауважують, що Денис став кращим і за системою «гол плюс пас», маючи в своєму активі окрім 18 голів ще й 6 гольових передач для своїх партнерів.Тож уболівальникам пропонують переглянути відео всього гольового доробку гравця упродовж чемпіонату.

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