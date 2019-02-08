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Луцькому НТУ повернули приміщення навчального корпусу вартістю понад 2 мільйони гривень

Луцькому НТУ повернули приміщення навчального корпусу вартістю понад 2 мільйони гривень
Луцькому національному технічному університету повернули приміщення навчального корпусу, яке вартує понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах Регіонального відділення Фонду державного майна України, щоб визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємство, яке з 2014 року орендувало один із корпусів університету з метою виготовлення металоконструкцій, повернути приміщення навчальному закладу.

Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі державного майна в оренду, приміщення вишу передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".

У ході розгляду справи в суді, який визнав договір оренди недійсним, відповідач виконав вимоги прокуратури, відтак навчальний корпус, який використовували не за призначенням, повернули університету.

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Теги: ЛНТУ, приміщення корпусу, суд
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Коментарі 1
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чи притягнули до відповідальності ТУ ГНИДУ, яка віддала в оренду пройдисвітам майно перукарсько- тракторного університету? Чи мертвих не судять?
Моя порада: ПИШІТЬ ПРАВДУ!
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