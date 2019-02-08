Луцькому НТУ повернули приміщення навчального корпусу вартістю понад 2 мільйони гривень





Про це



Прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах Регіонального відділення Фонду державного майна України, щоб визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємство, яке з 2014 року орендувало один із корпусів університету з метою виготовлення металоконструкцій, повернути приміщення навчальному закладу.



Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі державного майна в оренду, приміщення вишу передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".



У ході розгляду справи в суді, який визнав договір оренди недійсним, відповідач виконав вимоги прокуратури, відтак навчальний корпус, який використовували не за призначенням, повернули університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькому національному технічному університету повернули приміщення навчального корпусу, яке вартує понад 2 мільйони гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах Регіонального відділення Фонду державного майна України, щоб визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємство, яке з 2014 року орендувало один із корпусів університету з метою виготовлення металоконструкцій, повернути приміщення навчальному закладу.Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі державного майна в оренду, приміщення вишу передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".У ході розгляду справи в суді, який визнав договір оренди недійсним, відповідач виконав вимоги прокуратури, відтак навчальний корпус, який використовували не за призначенням, повернули університету.

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