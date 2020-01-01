Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 серпня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.



У Луцьку завтра, 20 серпня, прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 24-26º.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 20 серпня, очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.У Луцьку завтра, 20 серпня, прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 24-26º.

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