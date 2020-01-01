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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 серпня
У Волинській області у четвер, 20 серпня, очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.

У Луцьку завтра, 20 серпня, прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 24-26º.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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