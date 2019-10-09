Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками





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19 серпня вдень під час занять із професійної підготовки офіцери громад Дем'яненко Олександр та Бабій Орест на міському стадіоні помітили особу, яка розпивала спиртні напої. Після чого підійшли до чоловіка з метою припинення цього правопорушення, де поряд з останнім був його товариш, який підозріло себе поводив та помітно нервував.



Під час превентивного поліцейського заходу, а саме поверхневої перевірки, передбаченої ст. 34 Закону України Про національну поліцію, офіцери громад виявили у 42-річного чоловіка 4 поліетиленові пакети, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, зовні схожа на наркотичні речовини.



На місце події поліцейські офіцери громад викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальшої перевірки за цим фактом та для проведення експертних досліджень.



Також поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському поліцейські офіцери Устилузької та Зимнівської ОТГ виявили у чоловіка речовини наркотичного походження.Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".19 серпня вдень під час занять із професійної підготовки офіцери громадтана міському стадіоні помітили особу, яка розпивала спиртні напої. Після чого підійшли до чоловіка з метою припинення цього правопорушення, де поряд з останнім був його товариш, який підозріло себе поводив та помітно нервував.Під час превентивного поліцейського заходу, а саме поверхневої перевірки, передбаченої ст. 34 Закону України Про національну поліцію, офіцери громад виявили у 42-річного чоловіка 4 поліетиленові пакети, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, зовні схожа на наркотичні речовини.На місце події поліцейські офіцери громад викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальшої перевірки за цим фактом та для проведення експертних досліджень.Також поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

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