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Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками

Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками
У Володимирі-Волинському поліцейські офіцери Устилузької та Зимнівської ОТГ виявили у чоловіка речовини наркотичного походження.

Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".

19 серпня вдень під час занять із професійної підготовки офіцери громад Дем'яненко Олександр та Бабій Орест на міському стадіоні помітили особу, яка розпивала спиртні напої. Після чого підійшли до чоловіка з метою припинення цього правопорушення, де поряд з останнім був його товариш, який підозріло себе поводив та помітно нервував.

Під час превентивного поліцейського заходу, а саме поверхневої перевірки, передбаченої ст. 34 Закону України Про національну поліцію, офіцери громад виявили у 42-річного чоловіка 4 поліетиленові пакети, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, зовні схожа на наркотичні речовини.

На місце події поліцейські офіцери громад викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальшої перевірки за цим фактом та для проведення експертних досліджень.

Також поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: офіцер громади, Володимир-Волинський, наркотики
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