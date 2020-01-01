«Волинь» очолив тренер, який виводив свою команду в груповий раунд Ліги Європи

Новим головним тренером «Волині» офіційно став, який свого часу захищав кольори луцького клубу.Василь Сачко – людина, ім’я якої гриміло у Луцьку під час кар’єри футболіста, один із найяскравіших бомбардирів в історії «хрестоносців», - пише клубна пресслужба.До слова, новий керманич нашої команди у якості гравця перемагав з «Волинню» у першій лізі в сезоні 2001/02, а також ставав найкращим бомбардиром того чемпіонату України.Крім нашої команди Василь Вікторович виступав за сімферопольску «Таврію», «Оскіл» з Куп’янська, криворізький «Кривбас» та полтавську «Ворсклу», в складі якої був переможцем Кубка України. Під час своєї тренерської кар’єри очолював «Ворсклу», з якою ставав бронзовим призером чемпіонату України та неодноразовим учасником Ліги Європи.Сьогодні, 19 серпня, нового керманича та його тренерський штаб представили команді та працівникам клубу, після чого гравці та тренери виїхали на перше спільне тренування в рамках підготовки до нового сезону.Тренерський штаб, який працюватиме із Василем Сачком, обіцяють представити на сайті протягом найближчих днів.Нагадаємо, Василь Сачко з червня 2013 року був головним тренером "Ворскли". Попри фінансові труднощі команда демонструвала достатньо високі результати. "Ворскла" грала в Лізі Європи у сезонах 2015/2016 та 2016/2017, проте обидва програвала в першому ж матчі, словацькій "Жиліні" та хорватській "Локомотиві" відповідно. В сезоні 2016/2017 "Ворскла" здобула Кубок Престижу.У 2018 році "Ворскла" під керівництвом Сачка здобула бронзові медалі Чемпіонату України та пробилась у груповий раунд Ліги Європи.