Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
Сьогодні, 02:16
35-річний атакуючий півзахисник Сергій Пилипчук підписав контракт з новоутвореним харківським клубом "Метал".
Про це повідомляє UAFootball, посилаючись на transfermarkt.
Пилипчук є вихованцем "Металісту", перші роки своєї кар’єри провів в донецькому "Металурзі, з 2005-го по 2012-й грав за російські клуби ("Спартак" з Нальчика, "Хімки", "Волгу"), а з січня 2012-го по серпень 2013-го виступав в складі луцької "Волині". Потім переїхав до Польщі, де в складі "Корони" зіграв 94 матчі в Екстракласі (8 голів, 9 передач), потім були клуби другого польського дивізіону.
В 2019-му повернувся в Україну, де виступав за ФК "Вовчанськ".
Нагадаємо, що за даними ЗМІ ФК "Метал" є проектом колишнього спортивного директора "Металіста" Євгена Краснікова. Команду очолює Олександр Кучер, за клуб виступатимуть такі відомі футболісти як Руслан Фомін та Сергій Давидов. Очікується, що ФК "Метал" заявиться в Другу лігу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UAFootball, посилаючись на transfermarkt.
Пилипчук є вихованцем "Металісту", перші роки своєї кар’єри провів в донецькому "Металурзі, з 2005-го по 2012-й грав за російські клуби ("Спартак" з Нальчика, "Хімки", "Волгу"), а з січня 2012-го по серпень 2013-го виступав в складі луцької "Волині". Потім переїхав до Польщі, де в складі "Корони" зіграв 94 матчі в Екстракласі (8 голів, 9 передач), потім були клуби другого польського дивізіону.
В 2019-му повернувся в Україну, де виступав за ФК "Вовчанськ".
Нагадаємо, що за даними ЗМІ ФК "Метал" є проектом колишнього спортивного директора "Металіста" Євгена Краснікова. Команду очолює Олександр Кучер, за клуб виступатимуть такі відомі футболісти як Руслан Фомін та Сергій Давидов. Очікується, що ФК "Метал" заявиться в Другу лігу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
Сьогодні, 02:16
У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»
Сьогодні, 01:16
На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію
Сьогодні, 00:15
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00