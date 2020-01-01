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Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»

Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
35-річний атакуючий півзахисник Сергій Пилипчук підписав контракт з новоутвореним харківським клубом "Метал".

Про це повідомляє UAFootball, посилаючись на transfermarkt.

Пилипчук є вихованцем "Металісту", перші роки своєї кар’єри провів в донецькому "Металурзі, з 2005-го по 2012-й грав за російські клуби ("Спартак" з Нальчика, "Хімки", "Волгу"), а з січня 2012-го по серпень 2013-го виступав в складі луцької "Волині". Потім переїхав до Польщі, де в складі "Корони" зіграв 94 матчі в Екстракласі (8 голів, 9 передач), потім були клуби другого польського дивізіону.

В 2019-му повернувся в Україну, де виступав за ФК "Вовчанськ".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ ФК "Метал" є проектом колишнього спортивного директора "Металіста" Євгена Краснікова. Команду очолює Олександр Кучер, за клуб виступатимуть такі відомі футболісти як Руслан Фомін та Сергій Давидов. Очікується, що ФК "Метал" заявиться в Другу лігу.

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Теги: футбол, Волинь, Пилипчук
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