Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»

35-річний атакуючий півзахисникпідписав контракт з новоутвореним харківським клубом "Метал".Про це повідомляє UAFootball, посилаючись на transfermarkt.Пилипчук є вихованцем "Металісту", перші роки своєї кар’єри провів в донецькому "Металурзі, з 2005-го по 2012-й грав за російські клуби ("Спартак" з Нальчика, "Хімки", "Волгу"), а з січня 2012-го по серпень 2013-го виступав в складі луцької "Волині". Потім переїхав до Польщі, де в складі "Корони" зіграв 94 матчі в Екстракласі (8 голів, 9 передач), потім були клуби другого польського дивізіону.В 2019-му повернувся в Україну, де виступав за ФК "Вовчанськ".Нагадаємо, що за даними ЗМІ ФК "Метал" є проектом колишнього спортивного директора "Металіста". Команду очолює, за клуб виступатимуть такі відомі футболісти якта. Очікується, що ФК "Метал" заявиться в Другу лігу.