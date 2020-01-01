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«Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи

«Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи
Ексгравець "Шахтаря" волинянин Артем Федецький в ефірі ТК "Футбол" прокоментував поразку "гірників" від "Інтера" в півфіналі Ліги Європи (0:5) і оцінив єврокубковий сезон української команди.

Про це пише UAFootball.

"Рахунок? Чесно скажу: забагато. Було допущено багато індивідуальних помилок. Шкода хлопців, але нічого страшного. Я вважаю, що євросезон для Шахтаря вийшов досить успішним", - сказав Федецький.

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Теги: спорт, футбол, Волинь, Федецький
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