«Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи





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"Рахунок? Чесно скажу: забагато. Було допущено багато індивідуальних помилок. Шкода хлопців, але нічого страшного. Я вважаю, що євросезон для Шахтаря вийшов досить успішним", - сказав Федецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексгравець "Шахтаря" волинянин Артем Федецький в ефірі ТК "Футбол" прокоментував поразку "гірників" від "Інтера" в півфіналі Ліги Європи (0:5) і оцінив єврокубковий сезон української команди.Про це пише UAFootball "Рахунок? Чесно скажу: забагато. Було допущено багато індивідуальних помилок. Шкода хлопців, але нічого страшного. Я вважаю, що євросезон для Шахтаря вийшов досить успішним", - сказав Федецький.

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