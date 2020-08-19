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Відійшов у вічність Борис Патон

Відійшов у вічність Борис Патон
На 102-му році життя відійшов у засвіти видатний український науковець Борис Патон.

Про це повідомляє "Українська правда".

Свої співчуття на сторінках соцмереж висловив президент України Володимир Зеленський.

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі президента.

В апараті РНБО у коментарі повідомили, що формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання.


Довідка:

Герой України Борис Патон з 1962 до 2020 року очолював Національну академію наук України.

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Теги: смерть, Борис Патон
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