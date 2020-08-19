Відійшов у вічність Борис Патон





Про це повідомляє



Свої співчуття на сторінках соцмереж висловив президент України Володимир Зеленський.



"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі президента.



В апараті РНБО у коментарі повідомили, що формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання.





Довідка:



Герой України Борис Патон з 1962 до 2020 року очолював Національну академію наук України.

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